Vereador de VG era associado à facção e orientava traficantes

A Polícia Civil afirmou que o vereador de Várzea Grande Jânio Calistro, preso preventivamente em operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (19), era quem orientava os traficantes a respeito da compra e venda de drogas na cidade.

A informação foi divulgada pelo delegado Vitor Hugo Bruzulato, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que comandou a ação, onde foram cumpridos 21 mandados de prisão e 33 mandados de buscas e apreensão. Dois alvos de prisão não foram encontrados.

Todos os presos, inclusive o vereador Jânio, tinham envolvimento com a facção Comando Vermelho, que segundo as investigações é quem comanda o tráfico na região.

“A gente pode destacar que 90% do tráfico é ligado a esse grupo faccionado e ele [Jânio] faz parte, está associado, mas nós não consideramos ele como liderança. Ele orientava o modus operandi desse grupo”, disse.

De acordo com Bruzulato, Calistro não era membro da facção criminosa, mas associado e por isso foi preso sob a acusação de associação ao tráfico.

“Existe uma associação criminosa voltada ao tráfico e o vereador estava associado a esse grupo. Ele passava orientações de compra e vendas de entorpecentes. Vamos agora aprofundar as investigações, com todo esse material colhido, para que a gente possa comprovar o envolvimento do vereador com esse grupo criminoso. E para isso já tivemos elementos que a prisão preventiva fosse decretada”, disse o delegado.

Durante a ação foram apreendidos diversos materiais e drogas, no entanto nada de ilícito foi apreendido na casa do vereador, que também foi alvo de buscas.

Agora, segundo o titular da DRE, a missão é continuar as investigações para identificar a movimentação financeira do grupo e também apurar mais a fundo envolvimento do vereador de Várzea Grande.

“Ainda não tem a movimentação financeira da facção. Estamos apreendendo veículos de luxos, caminhonetes. Estamos trabalhando com patrimônios também, e vamos pedir os bloqueio judiciais das contas dos suspeitos. Quanto ao vereador, estamos monstrando para os advogados que o acompanham, todo o conjunto probatório que demonstra essa ligação, e que foi o que motivou nossa representação”, afirmou.

Operação