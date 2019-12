Vendas de calcinhas amarelas é aposta para a virada de ano

Nos últimos dias do ano começa a procura por roupas brancas e coloridas, que dão significado aos desejos para 2020. Para muitos, as roupas íntimas são as peças-chaves para as resoluções de Ano Novo se realizarem. Na Saara, no Centro do Rio, as peças mais procuradas são as calcinhas e cuecas amarelas.

De acordo com a vendedora Alessandra Rosendo, de 36 anos, as roupas íntimas desta cor foram as primeiras a acabar. "Já estamos quase sem calcinhas e cuecas amarelas. Temos que repor toda hora, porque, se ficarmos sem, dá até briga. E não são só as mulheres, os homens que entram na loja já vão direto nas cuecas amarelas. Depois dessas, as mais procuradas são as rosas e vermelhas", conta a vendedora.

Amigas, a assistente administrativa Verônica dos Santos, de 35 anos, e a dona de casa Rita Andrade, de 50, sempre passam a virada do ano de branco, mas com as roupas íntimas coloridas. Neste Réveillon, buscando prosperidade, elas optaram por calcinhas amarelas.

"A gente sempre passa de branco, porque a gente precisa de paz, de mais harmonia. Mas dinheiro é sempre muito bom também. Este ano, vamos de branco, calcinha amarela e uma fitinha rosa, porque amor também nunca é demais", brincam as amigas.

A calcinha amarela da cuidadora de idosos Ludmila Sousa, de 23 anos, já está mais do que garantida. "Eu não sei se vou usar branco ou rosa, mas a roupa íntima com certeza vai ser amarela. Este ano foi muito difícil, 2020 tem que ser melhor", diz.

A babá Adriane Moreira, de 34 anos, vai apostar em um visual com tons de rosa e vermelho e lingerie vermelha. Para ela, não há maneira melhor de começar um novo ano do que amando. "Quero muito amor em 2020, não tem coisa mais maravilhosa do que amar. O dinheiro é bom, mas a gente corre atrás, continua trabalhando", afirma a babá.

Sucesso para quem tiver confiança

O Sol é o rei do sistema solar e, para o próximo ano, vai colaborar para aguçar o foco e ajudar nas realizações. A astróloga Mônica Burish aposta em um 2020 de muito êxito, luz e conquistas para aqueles que se esforçarem e confiarem no próprio potencial.

"O Sol vai reger o ano e pessoas que trabalharem em cima da autoestima vão ter mais destaque. É um ano para trabalhar nossas conquistas, não podemos nos acovardar em um ano regido pelo Sol. É um ano em que você pode se destacar, desde que se conscientize do seu valor", diz Mônica.

Ainda segundo a astróloga, o Sol também favorece as paixões, não só românticas, mas pelo trabalho e por hobbies.