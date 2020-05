Veja os bairros de São Luís com casos do novo coronavírus

A Região Metropolitana de São Luís possui mais de 90% dos casos no novo coronavírus no Maranhão, segundo dados da Secretaria de Saúde divulgados na noite dessa segunda-feira (4). Até o momento desta publicação, o Maranhão já registrou 4.530 casos do novo coronavírus, com 330 mortes contabilizadas.

A SES disponibilizou a lista de bairros que já possuem registros da doença. Alguns casos, no entanto, podem não estar listados devido a não informação do endereço por unidade privada. Por isso, a lista abaixo revela a localização de cerca de 75% dos casos de infecção na região metropolitana. Veja a lista por ordem de número de casos:

Turu - 143 casos

Renascença - 112 casos

Calhau - 109 casos

Cidade Operária - 85 casos

Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac - 68 casos

Araçagy - 67 casos

Anjo Da Guarda - 61 casos

Cohama - 57 casos

Bairro De Fátima - 55 casos

Centro - 55 casos

Liberdade - 55 casos

Ponta D'areia - 53 casos

Vila Embratel - 53 casos

Bequimão - 49 casos

Monte Castelo - 46 casos

Anil - 45 casos

Maiobão - 45 casos

João Paulo - 43 casos

Coroadinho - 41 casos

Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva - 38 casos

Angelim - 37 casos

Conjunto Habitacional Vinhais - 37 casos

Olho D'água - 37 casos

São Francisco - 37 casos

Maracanã - 30 casos

Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. dos Nobres / Parque Timbira - 29 casos

Cohab Anil I - 27 casos

Cohafuma - 26 casos

Parque Vitoria - 26 casos

Vila Palmeira - 25 casos

Conjunto São Raimundo - 23 casos

Jardim América - 22 casos

Ponta Do Farol - 22 casos

Alemanha - 21 casos

Cidade Olímpica - 21 casos

Recanto Dos Vinhais - 21 casos

Jardim Eldorado - 18 casos

Aurora - 17 casos

Cruzeiro Do Anil - 15 casos

Lira - 15 casos

Jardim De Fátima - 14 casos

Sacavém - 14 casos

Alto Turu - 13 casos

Bom Jesus - 13 casos

Filipinho / Redenção - 13 casos

Forquilha - 13 casos

Jardim Tropical - 13 casos

João de Deus - 13 casos

Jordoa - 13 casos

Maiobinha - 13 casos

Santa Cruz - 13 casos

São Bernardo - 13 casos

Vila Fialho - 13 casos

Cohab Anil III - 12 casos

Coroado - 12 casos

Planalto Vinhais II - 12 casos

Vila Janaína - 12 casos

Areinha - 11 casos

Bela Vista / Primavera I (Cohajap) - 11 casos

Coheb - 10 casos

Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico - 10 casos

Maioba - 10 casos

Parque Amazonas - 10 casos

Parque Atenas - 10 casos

Santa Efigênia - 10 casos

Vila Bacanga - 10 casos

Camboa - 9 casos

Chácara Brasil - 9 casos

Jardim Das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III - 9 casos

Sá Viana - 9 casos

Vila Brasil - 9 casos

Vila Isabel Cafeteira - 9 casos

Apeadouro - 8 casos

Caratatiua - 8 casos

Centro (São José de Ribamar) - 8 casos

Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos - 8 casos

Maranhão Novo - 8 casos

Radional - 8 casos

Santa Clara - 8 casos

Vila Itamar - 8 casos

Vila Passos - 8 casos

Barreto - 7 casos

Cohaserma / Cohaserma II - 7 casos

Cohatrac V - 7 casos

Conjunto Rio Anil - 7 casos

Fumacê - 7 casos

Ipase - 7 casos

Pindorama – 7 casos

Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II - 7 casos

Ivar Saldanha - 6 casos

Jaracaty - 6 casos

Jardim São Cristóvão II - 6 casos

Miritiua - 6 casos

Nova Terra - 6 casos

Outeiro Da Cruz - 6 casos

Pindaí - 6 casos

Planalto Aurora - 6 casos

Retiro Natal - 6 casos

Sítio Pirapora - 6 casos

Tibiri - 6 casos

Vila Nova - 6 casos

Campina - 5 casos

Cruzeiro - 5 casos

Lima Verde - 5 casos

Novo Angelim - 5 casos

Ribeira - 5 casos

Santa Bárbara - 5 casos

Vila Kiola - 5 casos

Vila Lobão e Vila Roseana Sarney - 5 casos

Vila Mauro Fecury II - 5 casos

Vila Nazaré - 5 casos

Bom Milagre - 4 casos

Cidade Verde - 4 casos

Coréia - 4 casos

Goiabal - 4 casos

Ipem Turu - 4 casos

Itapiracó - 4 casos

Madre Deus - 4 casos

Mata de Itapera - 4 casos

Moropoia - 4 casos

Paraiso das Rosas - 4 casos

Planalto Turu II 4 casos

Primavera II (Cohajap II) - 4 casos

Santo Antônio - 4 casos

São Benedito - 4 casos

São Marcos - 4 casos

Sítio Grande - 4 casos

Tirirical - 4 casos

Alto Da Esperança - 3 casos

Apicum - 3 casos

Cohab Anil IV - 3 casos

Cutim Anil - 3 casos

Diamante - 3 casos

Fé em Deus - 3 casos

Matinha - 3 casos

Novo Cohatrac -3 casos

Parque Universitário - 3 casos

Recanto dos Signos - 3 casos

Trizidela da Maioba - 3 casos

Turiúba - 3 casos

Vila Alonso Costa - 3 casos

Vila Bom Viver - 3 casos

Vila Isabel - 3 casos

Vila Jeniparana - 3 casos

Vila Maranhão - 3 casos

Vila Operária - 3 casos

Vila São José - 3 casos

Vila São Luís - 3 casos

Alto do Farol - 2 casos

Boa Vista -2 casos

Cantinho do Céu / Conjunto Manoel Beckman - 2 casos

Gancharia - 2 casos

Ilhinha - 2 casos

Jardim das Mercês - 2 casos

J. Câmara - 2 casos

Novo Horizonte - 2 casos

Paranã - 2 casos

Parque Thiago Aroso - 2 casos

Pirâmide - 2 casos

Planalto Anil - 2 casos

Recanto dos Pássaros - 2 casos

Saramanta - 2 casos

Tambaú - 2 casos

Upaon-Açu - 2 casos

Vila Ariri - 2 casos

Vila Cascavel - 2 casos

Vila Dr Julinho - 2 casos

Vila Flamengo - 2 casos

Vila Mauro Fecury I - 2 casos

Vila Sarney Filho I - 2 casos

Vila Sarney Filho II - 2 casos

Vila Vitória - 2 casos

Açaizal Grande - 1 caso

Beira Rio - 1 caso

Bom Jardim - 1 caso

Centro (Paço Do Lumiar) - 1 caso

Centro (Raposa) - 1 caso

Cohab Anil II - 1 caso

Conjunto São Marcos - 1 caso

Desterro - 1 caso

Inhauma - 1 caso

Itapera Maioba - 1 caso

Jardim Coelho Neto - 1 caso

J.Lima - 1 caso

Laranjal - 1 caso

Mutirão -1 caso

Outeiro - 1 caso

Paranã II - 1 caso

Paraty - 1 caso

Parque Ângela / Residencial Vinhais III - 1 caso

Parque das Palmeiras - 1 caso

Parque Jair - 1 caso

Parque Sabiá - 1 caso

Pau Deitado - 1 caso

Quebra-Pote - 1 caso

Recanto Fialho / Vila União - 1

Residencial Planalto Vinhais I / Vinhais VI - 1 caso

Residencial Silvana - 1 caso

Santa Rosa - 1 caso

São Raimundo do Gapara - 1 caso

Sítio Leal - 1 caso

Tijupa Queimado - 1 caso

Turu / Jardim Das Oliveiras (Cohajoli) - 1 caso

Vila Cafeteira - 1 caso

Vila Conceição - 1 caso

Vila Dos Frades - 1 caso

Vila São José II - 1 caso

Em processo de coleta de informações - 115