Veículos apreendidos terão destino final

Redação

A Delegacia Regional da Polícia Civil em Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá) deu início à operação Pátio Limpo para dar destinação final aos veículos apreendidos nos pátios das unidades, assim como os que estão em depósito judicial. A ação é baseada em projeto desenvolvido em Cuiabá pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva).

Na primeira etapa foram catalogadas 181 motocicletas que há anos estavam no pátio do Auto Socorro Trevo, abandonadas e sujeitas diretamente aos danos causados pela ação do tempo. O delegado regional Williney Santana Borges destaca que a ação pretende sanar um problema rotineiro que existe há muito tempo nas unidades policiais. O trabalho deverá seguir por todo o segundo semestre deste ano.

As motocicletas possuem apenas restrições administrativas e foram encaminhadas para a Ciretran de Barra do Garças, em uma parceria firmada com o órgão, que destinará os veículos para leilão e/ou sucateamento, conforme a legislação vigente.

A segunda etapa da operação será o levantamento da situação dos automóveis e, posteriormente, solicitação ao Poder Judiciário da autorização para reciclagem.