Vaquinha online arrecada recursos para corredores de elite impedidos de competir

Atletas de elite de corrida de rua de Mato Grosso estão participando da campanha online “SOS Corredores de Elite de MT”, a fim de arrecadar fundos neste período de pandemia em que as provas e competições estão suspensas e o sustento da maioria foi prejudicado. Mesmo assim, os atletas continuam seus treinos para manter a performance e voltar a competir quando forem autorizados pelo órgãos responsáveis.



Qualquer pessoa pode participar da vaquinha online, que foi criada com o objetivo de arrecadar R$ 20 mil, para beneficiar 20 atletas. A contribuição de qualquer valor pode ser realizada até o dia 16 de agosto no site http://vaka.me/1140810. Empresas e instituições podem doar até o início de agosto e no dia da live.



Também no dia 16 de agosto o grupo irá realizar um evento online das 6h às 16h, através do canal de YouTube “Corra Ko Ruivo”, onde os 20 atletas participarão de uma prova de 5km, com tempo de percurso de 30 minutos, de forma solo, correndo em suas respectivas cidades. Assim, a população pode conhecer um pouco do perfil de competição de cada atleta. A live será mediada pelo atleta e influenciador Roger Ruivo, um dos organizadores da campanha.



São responsáveis pela organização da campanha: Grey Lemes, Célia Alves, Roger Ruivo, Cristiane Tanaka e Daniel Gouveia. A iniciativa também conta com a parceria de um grupo de influenciadores do meio esportivo para auxiliar na divulgação. São eles: Luciane Mildenberger, Marcela Nardez, Carlos Campelo, Taty Pinheiro, Luiz Viana e Paulo Gil, e o patrocínio da Lebrinha e Iron Fitness.



Telefone de contato caso alguma empresa queira participar com doação/patrocínio: (65) 99953-2681, com Cristiane Tanaka.