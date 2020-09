Vanguard constrói pet place e presenteia comunidade

Assessoria

Mais uma vez a Vanguard surpreende com a entrega de um empreendimento. Desta vez, o presente foi para os moradores do Upper Parque das Águas e do bairro Residencial Paiaguás 2, em Cuiabá. Eles foram contemplados com um pet place construído pela empresa em um terreno ao lado do empreendimento. Foi entregue à comunidade no fim de agosto e imediatamente começou a ser usado pelos moradores.

No terreno onde foi erguido o empreendimento foi reservada uma área de 1.425 metros quadrados (m2) para o projeto que beneficia não apenas os moradores, mas toda a vizinhança. O espaço foi todo projetado e equipado pela Vanguard para que os moradores do Upper Parque das Águas e do Residencial Paiaguás 2 possam levar seus animais de estimação para passear tranquilamente, de dia ou à noite – já que é todo iluminado.

"A cada empreendimento projetado, a Vanguard busca fazer a diferença na vida dos clientes e da comunidade", disse o gerente regional da empresa Marcio Ferreira. A área está toda gramada e no local foram instalados vários equipamentos para que os donos dos bichinhos de estimação possam brincar com eles, acompanhados de toda a família.

Outro presente no espaço é o grafite feito no muro do pet place, uma obra de arte do artista plástico Babu 78, que deu mais cor e alegria ao local. Foi concebido especialmente para dar mais vida ao espaço e poderá ser contemplado pelos moradores e por quem passa pelo local.

O presente da Vanguard ao bairro foi elogiado e motivo de agradecimento. O presidente do Residencial Paiaguás 2, Admir Conceição Mendes, em nome da comunidade, disse que os moradores ficaram muito felizes com a iniciativa da empresa. "A vinda do Upper valorizou o nosso bairro e trouxe com ele esse espaço que está sendo usado pela comunidade. Pais vêm com seus filhos e animais de estimação passear no local. Está fazendo a diferença no dia a dia das pessoas, pois proporciona segurança já que o local é todo iluminado. Só temos a agradecer".