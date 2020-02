Vander vai chefiar campanha de Kemp e quer candidato a vice indicado por aliados

Leonardo de França, Jornal Midiamax

O deputado federal Vander Loubet (PT) vai coordenar a campanha de Pedro Kemp, lançado como pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo partido.Segundo o parlamentar, que se reúne com lideranças na Câmara Municipal neste sábado (15), o foco agora é conseguir aliados e conversas com partidos de esquerda, como PSOL, PC do B e PDT, já estão ocorrendo no sentido de um deles indicar o candidato a vice.

Nesta manhã, os petistas conversam com candidatos a vereador e outras lideranças sobre os rumos nestas eleições. Até agora, Vander afirma que o PT tem oito pré-candidatos a prefeito nas cidades de Rio Verde, Itaquiraí, Coxim, Mundo Novo, Glória de Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas.

Em Campo Grande, a intenção é lançar os 44 candidatos ao Legislativo municipal que lei eleitoral permite e eleger, ao menos, quatro parlamentares. Hoje, a Câmara Municipal conta com apenas um, o vereador Ayrton Araújo.

O deputado federal aposta em pesquisa que aponta 18% de preferência do eleitorado sul-mato-grossense pelo PT. “Somado a isso, temos lideranças partidárias, profissionais liberais”, cita Loubet para afirmar que Pedro Kemp tem chances de chegar ao segundo turno.