Vaga de Selma pode influenciar em eleição no Senado; Fávaro percorre gabinetes

Divulgação

A disputa pela vaga da senadora Juíza Selma, cassada por caixa dois e abuso de poder econômico, revela a briga de forças no Senado.

O MDB é o maior partido da Casa, hoje com 14 integrantes, já que Luiz Pastore assumiu a vaga de Rose de Freitas (Podemos), que está em tratamento médico.

O Podemos de Rose ficou com 10 membros, mas, perdendo também a Juíza Selma, esse número cairá para 9.

O PSD, por sua vez, deverá pular na próxima semana de 9 para 10, com a filiação do tucano Antonio Anastasia. E poderá chegar a 11: Carlos Henrique Fávaro, ex-vice-governador do Mato Grosso, quer a vaga da Juíza Selma e está animado — passou esta semana, inclusive, visitando gabinetes no Senado.

É, portanto, a segunda maior bancada da Casa que está em jogo nesse imbróglio, no ano anterior à sucessão de Davi Alcolumbre.