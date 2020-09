União exige solução para VLT em Cuiabá e VG até fim de setembro

Divulgação

O ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou à reportagem do jornal A Gazeta, em entrevista exclusiva, que o governador Mauro Mendes (DEM) tem até o final de setembro para apresentar uma proposta sobre o que fará com a obra inacabada do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) em Cuiabá e Várzea Grande.

O ministro também informou que não comentará sobre a decisão do governador de transformar o VLT em Bus Rapid Transit, o BRT, que volta a ser discutido para Cuiabá. Durante a visita que Marinho fez a Cuiabá na segunda-feira (31/8), para inauguração de casas em Cuiabá e Várzea Grande.

“Eu não posso falar no campo das hipóteses, o que eu posso dizer é que tudo depende do governador informar via ofício, enviar uma proposta e um projeto preliminar de forma realmente oficial ao Ministério de Desenvolvimento Regional até o final de setembro para que a partir daí nós possamos tomar uma decisão e discutir o que pode ser feito”, afirmou o ministro em entrevista por telefone.

Na edição da última sexta-feira (4) o jornal A Gazeta noticiou, também com exclusividade, que o governador informou ao ministro e a correligionários seu desejo de não retomar as obras do VLT e transformar o projeto em BRT, da forma como foi primordialmente pensado antes das Obras da Copa do Mundo de 2014.

Mauro Mendes explicou, na ocasião do encontro, que a decisão pelo VLT foi incorreta desde o início e que a continuidade das obras seria uma forma de coroar um dos maiores escândalos de corrupção de Mato Grosso, liderados pelo ex-governador Silval Barbosa. Quando o assunto é VLT, o governador Mauro Mendes afirma formalmente apenas o que tem repetido desde o início do mandato, que “não há nada resolvido” sobre o assunto.

Rogério Marinho não quis comentar sobre a decisão porque, segundo o ministro, a pasta só poderá se posicionar quando alguma decisão for tomada de forma definitiva pelo governo estadual. Para isso, o ministro quer que a decisão tomada pelo governador, seja lá qual for, seja enviada até o final de setembro.

A decisão de Mauro Mendes deve ser baseada nos trabalhos realizados por uma comissão do VLT formada pelo Grupo de Trabalho criado em julho de 2019 pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semob), com integrantes do governo estadual. O grupo conclui os trabalhos apenas no dia 10 de março de 2020. Os detalhes sobre os resultados do trabalho não foram divulgados até hoje.

“A comissão fez uma série de proposições ao governador, uma série de propostas que ele deve avaliar, são possibilidades diversas que caberá ao governo estadual avaliar cada uma”, afirmou o ministro. “Não sei dizer ao certo quais foram as propostas, não lembro de cabeça, mas a informação que eu tenho é que estes resultados já foram apresentados ao governador”, concluiu o ministro.