Trump afasta dois funcionários que depuseram no processo de impeachment

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Dois dias após ser absolvido pelo Senado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta sexta-feira (7) um oficial do Exército que testemunhou na Câmara de Representantes durante o julgamento de impeachment e, mais tarde, chamou de volta um embaixador na União Europeia que também depôs na investigação.

Em uma nota obtida pelo jornal The New York Times, o embaixador Gordon Sondland afirma: "fui avisado hoje que o presidente pretende me chamar de volta imediatamente do posto de embaixador do Estados Unidos na União Europeia".

Horas antes, o tenente coronel Alexander Vindman havia sido escoltado para fora da Casa Branca, onde trabalhava no Conselho de Segurança Nacional. Seu advogado considerou a medida como um ato de vingança por parte do presidente. Imediatamente, os democratas denunciaram essas "represálias" pelo presidente.

"O embaixador Sondland e o tenente-coronel Alexander Vindman são corajosos funcionários públicos, heróis e patriotas", escreveu o congressista democrata Mark DeSaulnier no Twitter. "A vingança de Trump contra eles por dizer a verdade é uma ação digna de ditadores e criminosos, não do presidente da maior democracia do mundo".

A demissão dos dois homens "é outro abuso de poder por parte do presidente", acrescentou o senador democrata Ron Wyden. Trump foi absolvido no Senado na quarta-feira (5) por acusações de abuso de poder e obstrução do funcionamento do Congresso, em conexão com uma ligação na qual ele pediu para o presidente ucraniano investigar seu rival político Joe Biden.