Tribunal ratifica suspensão de processo contra suposto líder do Jogo do Bicho

Rogério Florentino Pereira/Olhar Direto

A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJMT) ratificou liminar do desembargador Rui Ramos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), determinando a paralisação do processo proveniente da Operação Mantus contra o empresário Frederico Muller Coutinho. A ação julga crimes relacionados ao jogo do bicho.

O Ministério Público (MPE) ofereceu denúncia contra Frederico e mais 18 outros investigados pela suposta prática dos crimes de jogo do bicho, organização criminosa e lavagem de capitais.

O Empresário seria o líder da organização criminosa identificada como ELLO/FMC, suposta rival da empresa Colibri, ligada a João Arcanjo Ribeiro.

No pedido que paralisou o processo, Frederico argumentou que o juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá recebeu a ação e intimou a defesa para apresentar resposta à acusação sem antes disponibilizar a totalidade do acervo probatório, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nos autos constam mídias de interceptações telefônicas do empresário. No entanto, as senhas dos arquivos não foram disponibilizadas. O pedido liminar buscou que que fosse juntado na ação todo acervo probatório colhido durante as investigações e suas respectivas chaves de acesso. Até que isso ocorra, o processo deve ficar suspenso.



A liminar está confirmada pelo julgamento do mérito. Votaram com o relator a juíza convocada Glenda Moreira Borges e o desembargador Pedro Sakamoto.