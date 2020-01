TRE: legislação veta candidatura do Aliança para vaga de Selma

Divulgação

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), desembargador Gilberto Giraldelli, afirmou que só poderão disputar a eleição suplementar ao Senado em Mato Grosso partidos políticos que tenham sidos registrados seis meses antes do pleito.

O mesmo prazo, conforme o magistrado, também vale para a filiação de candidatos que queiram concorrer à vaga.

O TRE ainda não definiu a data em que será realizada a eleição no Estado. O dia mais provável, segundo uma minuta elaborada pela equipe técnica do Tribunal, é 26 de abril. O assunto será deliberado em uma sessão que acontece na quarta-feira (22).

A legislação eleitoral determina que o partido precisa estar registrado seis meses antes no TSE para lançar um candidato a vaga

Na prática, a legislação eleitoral (Lei nº 13.488) impede que o Aliança pelo Brasil – partido que está sendo criado pelo presidente Jair Bolsonaro – participe do pleito.

Bolsonaro chegou a defender, em evento realizado no último sábado (18), em Brasília, um candidato da sigla para disputar a eleição em Mato Grosso.

"O mesmo vale para candidatos que se interessarem a disputar a vaga. Eles precisam estar filiados em seus partidos seis meses antes do pleito", completou.

A vaga ao Senado está em aberto em razão da cassação da senadora Selma Arruda (Podemos) por caixa 2 e abuso de poder econômico.

A minuta

Conforme a do TRE, o dia 12 de março seria o prazo final para que os partidos realizem as convenções e escolham os respectivos candidatos e suplentes ao Senado. No dia 17 de março, seria o último dia para que os candidatos realizem o registro da candidatura junto ao TRE.

No dia seguinte, 18 de março, teria início a propaganda eleitoral. Já no dia 21 de março, começaria propaganda eleitoral gratuita nas TVs e rádios.

No dia 25 de abril terminaria o prazo para as propagadas eleitorais com alto falantes, e dia 26 de abril aconteceria a eleição suplementar. O prazo final para a prestação de contas da campanha junto ao TER teria fim no dia 30 de abril. E no dia 21 de maio, conforme a minuta, o senador e seus suplementes eleitores serão diplomados pela Corte de Contas.