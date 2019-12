TJ tira tornozeleira de membro de “máfia da agiotagem” em MT

Divulgação

A juíza convocada para atuar na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ-MT), Glenda Moreira Borges, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica de Luis Lima de Souza, apontado como membro de uma organização criminosa que agia no norte de Mato Grosso, e que estaria por trás de práticas de agiotagem, ameaça aos devedores e até “atentados à bomba”. A decisão é do último dia 18 de dezembro.

Em seu habeas corpus, impetrados pelos advogados Artur Osti e Ivan Hellman, Luis Lima de Souza argumentou que o suposto líder da organização criminosa, Clodomar Massoti, já tinha sido beneficiado com a medida em decisão anterior da Justiça. A magistrada concordou com os argumentos e destacou que ele vem cumprindo as medidas cautelares impostas na ocasião de sua soltura.

“Na espécie, considerando que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente, bem como que a monitoração eletrônica foi retirada do suposto líder do grupo criminoso quando do julgamento do habeas corpus, não se vislumbra contexto fático a determinar a manutenção da cautelar em desfavor do paciente”, explicou a magistrada.

Apenas os dois réus da ação não precisarão mais utilizar a tornozeleira eletrônica. Os demais envolvidos na suposta organização criminosa - João Claudinei Favato, Kaio Cezar Lopes Favato, José Paulino Favato, vulgo “Paraíba”, Edson Joaquim Luiz da Silva, Luan Correia da Silva, e Purcino Barroso Braga Neto, também conhecido como "Neto" -, ainda estão submetidos ao monitoramento.

O CASO

Uma denúncia do Ministério Público do Estado (MP-MT) revela uma série de casos envolvendo a concessão de empréstimos pelo grupo de agiotas – e a utilização de ameaças e até mesmo tentativas de homicídio aos inadimplentes do empréstimo.

Num dos casos, segundo o MP-MT, o grupo teria “emprestado” R$ 50 mil a uma vítima que estaria demorando além do combinado para devolver o dinheiro. Os autos informam que parte do débito foi pago por meio de cabeças de gado. Para quitar o resto da dívida, porém, houve uma “renegociação”, onde o devedor iria transferir um sítio em valor “muito superior” em troca de uma outra propriedade rural que pertencia a João Claudinei Favato, mais uma caminhonete avaliada em R$ 40 mil.

Segundo o processo, porém, o agiota não teria cumprido sua parte no acordo, fazendo com que a vítima entrasse na Justiça. Após ficar sabendo da “denúncia”, Favato teria jogado uma bomba na residência do devedor – fato que estaria registrado num boletim de ocorrência. “O restante da dívida foi negociada através da troca de um sítio de valor superior, sob a condição de João Favato transferir outro sítio (valor inferior), uma caminhonete e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Contudo, como Favato não cumpriu sua obrigação, [o devedor] ingressou com uma ação judicial e sofreu pressão por parte de João Favato, vindo sofrer atentado de bomba em sua residência, fato que foi registrado em B.O”, diz trecho dos autos.

Num outro caso, João Favato teria emprestado R$ 100 mil a outro devedor que, para pagar o débito, transferiu uma propriedade avaliada em R$ 400 mil. O processo também revela uma tentativa de homicídio contra um devedor, ocorrida em Peixoto de Azevedo (696 KM de Cuiabá).

Os autos informam ainda que a prática de agiotagem ocorreria pelo menos desde 2014. A denúncia aponta que os criminosos – que agiriam desde a região de Sinop (500 KM da Capital), até Alta Floresta (800 KM de Cuiabá) -, lançam mão de “requintes de crueldade”. “Os elementos informativos constantes nos autos revelaram que a organização criminosa atua com requintes de crueldades e sem qualquer sentimento de piedade de seus devedores, utilizando de métodos violentos de cobranças, tais como sequestro, tentativa de homicídio, ameaça e expropriação de bens”.