TJ cassa decisão de juíza e cita delações para bloquear R$ 75 milhões de conselheiro e empresários em MT

Divulgação

A desembargadora do Tribunal de Justiça, Maria Erotides Kneip, deferiu o pedido do Ministério Público Estadual para que seja retomado o processo de ação civil pública contra o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo. A ação de improbidade administrativa também atinge outras seis pessoas, físicas e jurídicas, na qual causaram um prejuízo superior a R$ 75 milhões aos cofres públicos de Mato Grosso.

A juíza Celia Regina Vidotti, da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, negou um pedido de liminar para bloquear as contas de Sérgio e demais réus. No entanto, o MPE recorreu ao TJ, que reformou a decisão.

Segundo o MPE, um esquema de desvios de incentivos fiscais beneficiou o frigorífico Superfrigo, por meio de propina que teria sido encaminhado para o grupo político comandado pelo ex-governador Silval Barbosa. Além de Sérgio Ricardo, tiveram as contas bloqueadas os empresários Ciro Zanquet Miotto e Ricard Padilha de Borbon Neves, além do frigorífico e da Aval Securitizadora.

Quando negou a liminar, a juíza Celia Regina, argumentou que as provas seriam frágeis e determinou a suspensão do processo. No entanto, para a desembargadora, existem indícios suficientes da prática de improbidade administrativa e que a suspensão do processo seria indevida.

Maria Erotides ainda citou as delações do ex-governador Silval Barbosa e também do ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, que alegam que o dinheiro desviado teria sido usado para pagar "mensalinho" aos parlamentares entre 2010 e 2014. "Ao contrário do que afirmado pelo juízo a quo, as provas anexadas nos autos não são frágeis, mas hábeis a evidenciar fortes indícios de prática de atos de improbidade, posto que lastreadas em acordo de colaboração premiada e homologada pelo Supremo Tribunal Federal, em um acervo com cerca de nove volumes, em torno de 1,8 mil páginas entre documentos e decisões”, fundamenta.

Ela explicou ainda que para a medida cautelar ter efeito, é necessário apenas os indícios de participação e de autoria nos atos. “Diante do acima exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal no sentido de determinar que o juízo a quo realize atos pertinentes a indisponibilidade de bens dos agravados, bem como seja retomado o prosseguimento da ação com a notificação de todos os requerimentos e demais atos processuais. Oficie-se o juízo a quo para prestar informações no prazo de dez dias. Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias”, explica.