Thiago Silva e vereadores cobram revisão na tabela de repasse para UTI da Santa Casa

Divulgação

O deputado estadual Thiago Silva, junto dos vereadores Reginaldo Santos, Hélio Pichioni, Thiago Muniz, Fabio Cardozo e Batista da Coder fizeram cobrança ao Governador Mauro Mendes referente a necessidade da revisão do valor do repasse para as UTI’s da Santa Casa de Rononópolis, que possui 61 leitos pelo SUS.

O parlamentar e vereadores fazem parte do grupo SOS Santa Casa que tem discutido a melhoria e soluções para a situação financeira da instituição e uma das principais demandas trata do valor do repasse da UTI.

“O valor pago por leito anteriormente era de R$ 1500 e o último governo abaixou o valor para R$ 1330. Segundo levantamentos e dados este valor está defasado e estamos na defesa para aumentar o recurso para R$ 2000, devido aos gastos existentes”, defende Thiago Silva.

Thiago reconhece o esforço da bancada federal de Mato Grosso pela atuação para diminuir o déficit da Santa Casa, e diz que vai continuar participando das reuniões do grupo e cobrando do Governo e Secretaria Estadual de Saúde sobre a revisão da tabela a ser paga por cada UTI.