Técnica agrícola morre atropelada por pulverizador em fazenda da Amaggi

Divulgação

Luciana Almeida tinha 24 anos e trabalhava em fazenda do grupo Amaggi

A técnica agrícola Luciana Santos de Almeida, 24 anos, morreu após um acidente de trabalho nesta quarta-feira (23). A jovem teria sido atropelada por um pulverizador, na fazenda Água Quente, do grupo Amaggi, em Sapezal (500 km de Cuiabá).

Segundo informações, a jovem estaria pilotando uma motocicleta no momento em que sofreu o atropelamento. Funcionários disseram que o caso se trata de um acidente de trabalho. No entanto, a Polícia Civil já abriu investigação. Luciana trabalhava na fazenda desde março desse ano, e cumpria a função de assistente de pesquisa agrícola. Ela morava no alojamento da fazenda.

Íntegra da nota:

A AMAGGI confirma que a assistente de pesquisa agrícola Luciana Santos de Almeida, de 24 anos, veio a óbito após sofrer um acidente ocorrido nesta quarta-feira (23) na fazenda Água Quente, em Sapezal (MT). Tão logo teve conhecimento do caso, a AMAGGI deu início a todas as medidas de amparo aos familiares da colaboradora e está à disposição dos mesmos para prestar todo apoio que necessitarem neste momento de perda.

O caso já está sendo apurado pelas autoridades, que estiveram no local para realização de perícia técnica. O corpo de Luciana foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Campo Novo do Parecis (MT) e posteriormente será liberado para translado até a cidade de Cáceres (MT), onde reside a família e onde devem ser realizados o velório e o sepultamento. Luciana era colaboradora da AMAGGI desde março e estava residindo no alojamento da fazenda Água Quente.

A direção da AMAGGI, a gerência da Fazenda Água Quente e os colaboradores expressam seu pesar e solidariedade aos familiares de Luciana.