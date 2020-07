TCE promove live sobre os desafios da Educação

A Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promove, às 10h desta quinta-feira (9), a live “Os desafios da Educação em MT”, com a participação da secretária estadual de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, do reitor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Evandro Soares, e do procurador do Ministério Público de Contas (MPC) Gustavo Coelho Deschamps.

Instrumento de esclarecimento da sociedade e de contribuição para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a conversa virtual ao vivo terá início com as boas-vindas do supervisor da Escola Superior de Contas, conselheiro Luiz Henrique Lima, e será mediada pela Secretaria de Comunicação.

Para acompanhar basta acessar o canal do TCE Mato Grosso no YouTube ou o perfil no Facebook.

Todos os vídeos estão disponíveis no canal do TCE Mato Grosso no YouTube

Lives do TCE-MT

A primeira live promovida pela Corte de Contas teve como tema “O TCE-MT cooperando no combate à pandemia” e contou com a participação de auditores públicos externos da Corte de Contas.

Realizada com o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, e o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, a segunda conversa vitural debateu a saúde pública de Mato Grosso no enfrentamento à Covid-19.

Com o tema “Transparência e Controle Social”, a terceira live foi protagonizada pelo procurador-geral de Contas do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar, e pela secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania do TCE-MT, Cassyra L. Vuolo.

Já a quarta, contou com a participação dos presidentes do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, e da Associação Mato Grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, e teve como tema “A Assembleia Legislativa e o TCE-MT no enfrentamento à emergência de saúde pública”.

Todos os vídeos estão disponíveis no canal do TCE Mato Grosso no YouTube.