TCE multa prefeito em MT gastar R$ 286 mil com diárias

O Tribunal de Contas de Mato Grosso multou o prefeito de Porto Estrela, Eugênio Pelachim, em 30 UPFs (cerca de R$ 4,4 mil) devido a não prestação de contas de diárias e adiantamentos. Além do prefeito, também foram multados pela mesma irregularidade o chefe de gabinete Márcio Rodrigues da Silva e o secretário de Administração e Finanças, Sérgio Aparecido Paulino, cada um em 20 UPFs. A UPF (Unidade Padrão Fiscal) de Mato Grosso no mês de março equivale a R$ 149,12.

A decisão foi proferida pelo conselheiro interino Moises Maciel ao analisar Representação de Natureza Externa formulada pela Controladoria interna do município em desfavor do gestor e dos dois secretários. A representação apontou supostas irregularidades nas prestações de contas referentes a diárias e adiantamentos, “implicando em desvio de finalidade na concessão e utilização de recursos financeiros destinados para atender as referidas demandas”.

Segundo o autor da representação, a concessão de diárias e adiantamentos pela Prefeitura Municipal está ocorrendo de forma indiscriminada ou desordenada e muitas vezes sem a devida prestação de contas, o que está em desacordo com a norma legal. Para reforçar a argumentação, a controladoria informou que no exercício de 2018 ocorreu um significativo aumento da despesa que chegou a R$ 286.483,11, o que representou um aumento de 70,95% em relação ao ano anterior. Para o órgão, “inexistem justificativas aceitáveis para o crescimento astronômico”, cujo impacto no orçamento municipal é significativo.

Na representação, a controladoria pediu que o TCE adote medidas que julgar pertinentes e necessárias para determinar a prestação de contas dos gastos com diárias e adiantamentos, “bem como a adoção de medidas para atualização da legislação municipal para melhor controle de autorização, concessão e prestação de contas de diárias e adiantamentos”.

Na análise do processo, a Secretaria de Administração Municipal do TCE emitiu um relatório técnico apontando irregularidades no pagamento de diárias como complementação salarial, “de forma indiscriminada e sem a efetiva comprovação da finalidade pública, com aumento de 70,95% em relação ao exercício anterior e em parcela superior ao programa farmácia básica”. O relatório também apontou a prestação de contas irregular de adiantamento e diárias.

Citados, o prefeito e o chefe de gabinete apresentaram defesa conjuntamente. Eles alegaram que tanto a concessão de diárias quanto os adiantamentos, estão baseadas na Lei Complementar Municipal nº 01/06 que trata das diárias e na Lei Municipal nº 04/93, que determina a concessão de adiantamentos paras as despesas que não se subordinem ao processo normal de aplicação (despesas as extraordinárias e urgentes). Salientaram ainda que, apesar do aumento de gastos com diárias e adiantamentos, todas foram concedidas nos estritos ditames da legislação municipal, sempre observado o interesse público.

As diárias, segundo o prefeito e o chefe de gabinete, foram utilizadas no “tratamento de assuntos municipais com fornecedores, participação em eventos, cursos, seminários, encontros em atividades políticas perante a Assembleia Legislativa do Estado”, além de outros. “Outrossim, pontuaram que incumbe ao Prefeito Municipal a decisão sobre os gastos públicos, e que parte destes recursos possui vinculação legal, entretanto, salientou que a regra é que a governança de tais recursos se dê conforme a discricionariedade do gestor. Nesse sentido, entendem que não há nenhuma infringência a norma legal, o gasto com diárias e adiantamentos a maior que em qualquer outra área”.

Quanto a não prestação de contas das diárias e adiantamentos recebidos, a defesa alegou que a Instrução Normativa anexa à Lei Municipal nº 05/93 dispensa o prefeito da apresentação de relatório de viagens. Em relação aos demais servidores, a defesa disse que no prazo máximo de 30 dias a municipalidade tomaria as providências cabíveis a fim de identificá-los e determinaria a suspensão da concessão de novas diárias, bem como a instauração de processo administrativo com a finalidade de apurar e inscrever em Dívida Ativa, eventuais valores recebidos indevidamente ou pendentes de prestação de contas.

O conselheiro Moises Maciel observou que a Secex rechaçou os argumentos apresentados pela defesa e concluiu pela manutenção dos apontamentos. Ele destacou que o artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, é taxativo ao dispor que “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”

Na decisão, o conselheiro também rebateu a existência da alegada Instrução Normativa anexa à Lei Municipal nº 005/93, que isentaria o Prefeito Municipal de prestar contas das diárias recebidas. “Não tem [a instrução] o condão de afastar a presente irregularidade, a uma, porque, consoante mencionado alhures, é dever do gestor público prestar contas. A duas, porque é dever de todo gestor agir com probidade e transparência na administração ou gestão do patrimônio público, incumbindo-lhe empregar seus melhores esforços no sentido de permitir amplo controle social e institucional de seus atos”, argumentou o conselheiro interino Moises Maciel.

Ao decidir pela procedência da representação, o conselheiro decidiu aplicar uma multa de 30 UPFs ao prefeito, sendo 10 UPFs por irregularidade detectada, que são o pagamento de diárias de forma indiscriminada e sem a efetiva comprovação da finalidade pública, e ainda prestação de contas irregular de adiantamento e diárias. O chefe de gabinete e o secretário receberam 20 UPFs de multa pela prestação de contas irregular de adiantamento e diárias.

Por fim, o conselheiro determinou ainda ao prefeito que aprimore e fortaleça o sistema de controle interno relativo aos procedimentos de concessão de diárias, bem como faça constar nos processos de concessão de diárias e passagens, com o fim de atender ao disposto no item anterior e aos princípios da moralidade e da finalidade pública, a comprovação do motivo da viagem, devendo a aludida comprovação se dar de forma prévia à concessão das diárias e passagens, anexando-se os documentos que justifiquem o deslocamento.