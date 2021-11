Stopa anuncia que TCE fará auditoria em “prêmio” e novas demissões na Saúde

Divulgação

O prefeito em exercício de Cuiabá, José Roberto Stopa (PV), revelou que vai oficializar na quarta-feira (3) um pedido ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) para que seja formalizada uma parceria no sentido de auditar pagamentos do prêmio saúde aos servidores públicos municipais. A declaração foi dada nesta segunda-feira (1º) durante participação no programa “A Notícia de Frente” exibido pela TV Villa Real.

“Já conversamos verbalmente com o TCE e na quarta feira estaremos oficializando um pedido de parceria para nós discutirmos o prêmio saúde que está sendo feito de forma não muito clara”, disse.

De acordo com as investigações do Ministério Público Estadual (MPE) que culminaram na Operação Capistrum, os pagamentos do prêmio saúde, que nada mais é do que um dinheiro extra incorporado aos salários dos servidores públicos, era pago sem critérios técnicos, contemplando até mesmo profissionais que não atuavam diretamente na área finalística, como advogados, contadores, jornalistas e técnicos administrativos.

Stopa ainda revelou que vai adotar medidas administrativas para reforçar a fiscalização e disciplinar compras pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “Vou editar uma portaria com uma nova metodologia para realizar licitações na secretaria de saúde. Comecei a perceber que as licitações na saude são feitas em sentido contrário. O prefeito Emanuel Pinheiro já havia sinalizado em promover essas correções. Nossa ideia é impedir que se compre remédios que tenham em excesso no estoque e também evitar vencimentos de medicamentos que são fornecidos na rede rede pública. Isso vai facilitar a fiscalização dos recursos que serão liberados”, concluiu.

Mais demissões e mudanças

Ao longo da entrevista, Stopa ainda revelou que planeja novas demissões de servidores contratados na Secretaria de Saúde e até mesmo de ocupantes de cargos de segundo e terceiro escalão. Entretanto, o prefeito em exercício disse que essas medidas administrativas não significam uma ruptura com o prefeito afastado Emanuel Pinheiro, uma vez que, essas decisões já estavam previamente combinadas antes do afastamento do titular ser autorizado pelo Tribunal de Justiça.

“Nós faremos outras demissões no universo da prefeitura inclusive de alguns DAS que precisam ser substituídos. O prefeito Emanuel Pinheiro jamais me pediu para fazer isto ou aquilo. A equipe é nossa, mas precisamos mudar, estamos falando de um time que precisa de uma reposição ali ou aqui para ter continuidade de bons resultados”, destacou.

Emanuel sem culpa

Stopa ainda minimizou a acusação feita ao prefeito Emanuel Pinheiro de que houve contratações meramente políticas na Secretaria de Saúde. O prefeito em exercício ressaltou que a Secretaria Municipal de Saúde tem autonomia para promover a contratação de servidores temporários, comissionados ou contratados.

Por isso, tudo foi devidamente avalizado pelos titulares da pasta, o que inclui o ex-secretário Huark Douglas Correia. “A saúde tem gestão plena. Não vou tomar partido, mas euem contrata, paga e licita é o secretário. Essa é uma das minhas preocupações com a secretaria de saúde. O prefeito fica um pouco distante só estabelecendo as políticas públicas. No caso específico destes contratos, já promovemos as exonerações que precisavam ser feitas o prefeito. Quem contratou foi o ex-secretário Huark. Não quero aqui fazer juízo de valor, mas foi ele mesmo que fez estes contratos. Nós estamos para avançar e não para polemizar”, concluiu.