Sorteados têm até sexta para entrar em contato

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, reforça o pedido e dá prazo até sexta-feira (31) para que os sorteados do Residencial Nico Baracat III, relacionados em lista anexa, entrem em contato com a Pasta para dar andamento na montagem do processo documental. O dossiê será enviado à Caixa Econômica Federal, gestora do Programa Minha Casa Minha Vida, para finalização do processo.

A equipe técnica da Secretaria vem trabalhando desde janeiro de 2020 na convocação e montagem da documentação dos sorteados e tem tido dificuldades para contatar alguns dos sorteados, visto que os telefones informados não atendem ou não mais pertencem aos mesmos. Desse modo, a Secretaria solicita que todos os que estejam na lista em anexo entrem em contato via telefone para agendamento de horário de atendimento.

A Pasta reforça que a convocação se dá apenas para os sorteados que constam na lista em anexo e que é necessário agendamento prévio via telefone para atendimento. A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária está funcionando em horário especial durante a pandemia: de segunda a sexta, das 08h às 12h, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, quadra 01, nº 09, edifício comercial Pantanal Business, 9º andar.

Confira os telefones para contato:

(65) 99287 9055

(65) 99291 0744

(65) 3313 8610

(65) 3313 8611