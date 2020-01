Solicitação de matrículas web para creches estaduais podem ser feitas na terça-feira (21)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE), mediante o ofício nº. 14/2020-8PJC – Ref.: SIMP nº. 000007-002/2020, de 15/01/2020, informa que a abertura da solicitação de matrículas web das vagas remanescentes para as creches estaduais Maria Eunice Duarte de Barros e Nasla Joaquim Aschar será no dia 21 de janeiro, a partir das 8 horas.

As solicitações de matrículas devem ser feitas no site da Seduc.

O número de vagas remanescentes para o processo de matrícula web nas duas unidades de educação infantil estão disponíveis na Portaria 025/2020, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso desta sexta-feira (17.01), página 23.

A Portaria 794/2019, que trata sobre o processo de matrículas na rede estadual, foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 08 de janeiro de 2020.

As confirmações das solicitações de matrícula web e devida entrega de documentos serão realizadas nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020, das 8h às 18h, nas creches estaduais de opção.

A Seduc esclarece que a falta de comparecimento para a confirmação da matrícula na data informada resultará na desistência da vaga a qual será disponibilizada para preenchimento pelos interessados inscritos no cadastro reserva.