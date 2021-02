Sócio de Mauro Mendes na mineradora Maney Casa de Pedra e perito “contratado” serão investigados pela Procuradoria da República

Reprodução

Caso foi distribuído ao 6º Ofício Criminal da PR/MT sob responsabilidade da procuradora Ariella Barbosa Lima que também recebeu representação contra o governador, quatro secretários e o procurador-geral do Estado por suposta organização criminosa em suborno de perito por meio de aprovação para crédito de R$ 2,5 milhões via FCO, trama suspeita que também deve ecoar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso

HAROLDO ASSUNÇÃO

Especial para o BRASIL NOTÍCIA

Definido pelo artigo 342 do Código Penal Brasileiro o crime de falsa perícia possivelmente cometido pelo perito forense Thyago Jorge Machado foi bem detalhado em matéria aqui veiculada no domingo 31 de janeiro e também comunicado à Procuradoria da República em Mato Grosso (PR-MT) – desta feita pela via oficial, com o devido protocolo eletrônico no portal institucional do Ministério Público Federal (MPF), na terça-feira passada (02).



Por conexão processual a representação foi a princípio distribuída ao 11º Ofício Criminal sob os cuidados da procuradora Valéria Siqueira Etgeton que atua na ação de improbidade administrativa movida pelo MPF na 3ª Vara Federal de Cuiabá contra o governador Mauro Mendes, seu sócio Valdiney Mauro de Souza - vulgo “Ney” - e o ex-juiz trabalhista Luís Aparecido Ferreira Torres, orquestrador da manobra judicial que possibilitou a eles assumir em 2011 o controle da Minérios Salomão - rebatizada Maney Mineração Casa de Pedra - em razão disso aposentado compulsoriamente por decisão do Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região (TRT-23).



Etgeton remeteu o caso ao Núcleo de Tutela Coletiva da PRMT onde foi redistribuído ao 6º Ofício Criminal sob responsabilidade da procuradora Ariella Barbosa Lima, que deve nos próximos dias determinar as primeiras diligências para investigar a falsa perícia – assim como o crime de fraude processual, tipificado no artigo 347 do Código Penal consiste em inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, coisa ou pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz.



Além do perito forense apontado na representação o registro de andamento processual eletrônico do MPF informa que o sócio do governador também deve ser alvo de investigação.



TOMA LÁ, DÁ CÁ



No prosseguimento da investigação jornalística o repórter descobriu depois que a falsa perícia possivelmente foi elaborada por Thyago Jorge Machado em troca da aprovação no Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (Codem) – no qual o Executivo tem absoluta maioria com os votos de quatro secretários além do procurador-geral do Estado - de crédito milionário para uma tal Cervejaria Preis Bier cujo dono é o perito, por meio do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) bancado por recursos do governo federal via Ministério do Desenvolvimento Regional.



A eventual condenação de Mendes na ação de improbidade administrativa movida contra ele pelo MPF pode o levar – por força de ordem judicial e bem antes do planejado, em 2026 – a levantar a bunda do trono e ser despejado do Palácio Paiaguás de mala e cuia sem direito à reeleição.



Cairia a casa do governador fosse o exame grafotécnico fiel à verdade e atestada autêntica a assinatura do finado engenheiro de minas José Abílio Raimundo Manso da Rocha no laudo de avaliação da Minérios Salomão, estudo de fato por este executado no ano de 1999 em parceria com o geólogo Edson Franco Suscynski.



Safar-se-ia por outro lado se falsa perícia grafotécnica declarasse ‘inautêntica’ a assinatura do falecido engenheiro no laudo de avaliação da jazida aurífera e assim fosse impugnada a principal prova documental do MPF no processo.



Talvez por isso em reunião extraordinária – e bota “extra” e “ordinária” nisso! – os conselheiros aprovaram a carta-consulta da tal ‘indústria cervejeira’ para o pleiteado financiamento superior a R$ 2,3 milhões - Resolução nº 007/2020/CODEM assinada secretário César Miranda, presidente do colegiado e titular da pasta de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Isso foi no dia 17 de novembro de 2020.



No dia seguinte, 18 de novembro de 2020, a chancela oficial para o vultoso financiamento em condições privilegiadas – juros abaixo das taxas de mercado e carência de cinco anos para começar o pagamento em prazo a perder de vista – foi publicada à página 37 da edição nº 27.880 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.



E no dia 20 de novembro - dois dias após a publicação do aval palaciano ao milionário e privilegiado financiamento com recursos federais para a Cervejaria Preis Bier - o dono da empresa e perito forense Thyago Jorge Machado assinou o falso exame grafotécnico claramente forjado a fim de inocentar o governador Mauro Mendes e os demais réus na ação de improbidade administrativa intentada pelo MPF.



Na famigerada Resolução nº 007/2020/CODEM se lê que o pleito da firma do perito está enquadrada na condição de “prioridade do Estado”.

‘Prioridade do governador do Estado’ soaria bem mais adequado ao caso.



FORO PRIVILEGIADO



Depois de publicada a reportagem no domingo passado (07) o jornalista levou os fatos ao conhecimento da PRMT outra vez por meio do protocolo eletrônico no portal do Ministério Público Federal - procedimento também distribuído aos cuidados da procuradora Ariella Barbosa Lima sob a chancela PR-MT-00005240/2021.



A representação por suposta organização criminosa para a prática delitiva de subornar perito - definida no artigo 343 do Estatuto Repressivo - aponta para o governador Mauro Mendes, o procurador-geral do Estado Francisco Lopes, além dos secretários César Miranda (Desenvolvimento Econômico), Rogério Gallo (Fazenda), Mauren Lazzaretti (Meio Ambiente) e Silvano Amaral (Agricultura Familiar), membros do Codem responsáveis pela aprovação do suspeito financiamento à empresa do perito exatos três dias antes dele assinar o exame grafotécnico fraudulento que teria o condão de salvar a pele do – ainda?!? – ocupante da principal cadeira no Palácio Paiaguás.



Por força de disposição constitucional expressa no artigo 105 da Carta Magna governadores de estado têm prerrogativa de foro em ações penais por crimes comuns – só podem ser processados e julgados pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesma instância a que têm direito secretários de estado em caso da prática delitiva em concurso com o chefe do executivo estadual.



Em razão disso, os procedimentos possivelmente serão desmembrados - de forma que eventuais ações penais contra o perito e o sócio do governador fiquem sob a competência da Justiça Federal de primeira instância e ao STJ o julgamento de possíveis processos criminais dos quais se tornem réus Mauro Mendes, seus secretários e o procurador-geral do Estado.



A trama do suposto desvio de finalidade na aprovação de carta-consulta para a concessão do privilegiado crédito superior a R$ 2,3 milhões para a tal ‘cervejaria’ com recursos da União também pode configurar crime de responsabilidade do governador Mauro Mendes - nesta hipótese deve ser processado e julgado pela Assembleia Legislativa.



E o rumoroso ‘escândalo Vil Metal’ já chegou lá na Casa do Povo.



Caso ainda promete muito choro e ranger de dentes...