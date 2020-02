Divulgação

A senadora cassada Selma Arruda (Podemos) rasgou elogios a seu partido durante entrevista ao Programa 3 em 1, da Rádio Jovem Pan, na última segunda-feira (24). Ela disse, inclusive, que há muitos colegas fazendo fila para migrar para a sigla.

“Vejo que o Podemos é a nata do Senado Federal. Pessoas que estão ali são decentes. Nosso líder Álvaro Dias não permite que qualquer senador tente chegar ao Podemos. Não pensem que o Podemos não está dispensando senadores. Tem senadores batendo na porta pra entrar”, disse.

“E nosso líder, claro, reunido com os demais, sempre nos consulta para saber se esse senador vem a somar com o partido ou se vem para destruir, se infiltrar ou se beneficiar da boa imagem do partido. Vejo que o Podemos hoje é a elite da política brasileira no Senado Federal”, emendou Selma.

A congressista trocou o PSL pelo Podemos em setembro do ano passado, após desentendimentos com o colega Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.