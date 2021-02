Sistema de saúde de Rondônia tem colapso com aumento de casos de covid-19

Sesau/Daiane Mendonça

O sistema de saúde do Estado de Rondônia entrou em colapso nessa 2ª feira (8.fev.2021). Segundo dados da Sesau (Secretaria de Estado de Saúde), 97% dos leitos de UTI (unidades de terapia intensiva) estão ocupados nas redes estadual e municipais e não há mais capacidade física de expansão do sistema com a criação de novos leitos. Dos 304 leitos de unidade intensiva, restam apenas 9 disponíveis em todo o Estado.

Em entrevista concedida nesta 2ª (8.fev), o secretário de Saúde, Fernando Máximo, afirmou que o Estado chegou ao seu pior momento. “Nós atingimos o nosso limite. Não temos mais perspectiva de criar novos leitos. Nem que apareçam muitos médicos, não tem mais estrutura física para aumentar“, disse ele.

Rondônia enfrenta alta de casos desde novembro de 2020. O aumento se acentuou durante o mês de janeiro, quando atingiu o pico de 19.427 casos ativos. Atualmente, o Estado tem 18.239 casos ativos de covid-19, além de 655 pessoas internadas.

O último boletim epidemiológico (íntegra – 661 KB), divulgado na 2ª feira (8.fev.2021), indica que 18 pessoas estão aguardando por um leito de UTI em Rondônia. A situação dos leitos clínicos é um pouco melhor, mas ainda assim 81% das 266 vagas estão ocupadas e 8 pessoas esperam por uma vaga em hospital próximo ao local onde vivem.

Em janeiro, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), já havia anunciado que a capital estava entrando em colapso. “Provavelmente é essa mutação do vírus que apareceu no Amazonas, até por fazermos fronteira com o Amazonas. Nós não temos a confirmação científica, mas há a probabilidade e os sintomas. Hoje há um agravamento muito rápido da doença. Aquele agravamento que meses atrás levava uma semana, 10 dias, hoje acontece em 3 ou 4 dias”, afirmou na época.

Foi também nessa época, em 25 de janeiro, que a Sesau começou a transferência de pacientes para fora de Rondônia e em pouco mais de duas semanas já transferiu 44 pacientes para outros Estados, como Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.

Desde o início da pandemia, Rondônia registrou 132.167 casos de covid-19, além de 2.369 mortes confirmadas, segundo dados atualizados até as 18h desta 2ª (8.fev). O número de vacinas aplicadas é de 27.496 no Estado.