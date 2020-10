Sine MT oferece mais de 1,7 mil vagas de emprego

Redação

As pessoas que estão desempregadas e procuram oportunidade de trabalho podem procurar os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) em sua cidade. As unidades, vinculadas à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), estão com 1.774 vagas de trabalho abertas nesta semana.

As vagas de emprego estão distribuídas nos 28 municípios de Mato Grosso, entre eles: Cuiabá, Várzea Grande, Agua Boa, Alta Floresta, Alta Araguaia, Alto Taquari, Aripuanã, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Colíder, Confresa, Diamantino, Guarantã do Norte, Jaciara, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra.

Entre os municípios que lideram as vagas de emprego esta semana estão: Sinop com 257 vagas; Sorriso com 219 vagas e Lucas do Rio Verde 183. Em Cuiabá e Várzea Grande são 100 vagas para o público em geral e três destinadas para as Pessoas Com Deficiência (PCD).

Os interessados em fazer parte do banco de dados podem comparecer aos postos de atendimento mais próximo de sua residência portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

A coordenadora do Sine, Simone Koehler, frisa a importância de o candidato ficar atento no balcão de vagas devido ao alto índice de desemprego.

“As pessoas que precisam de uma oportunidade, pedimos que procurem o Sine logo que souberem da disponibilidade de vagas e sempre mantenham os dados cadastrais atualizados”.

Ela acrescenta também que os trabalhadores podem verificar a disponibilidade das vagas sem sair de casa, pelo portal empregabrasil.mte.gov.br”.

Atendimento

Além da intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro-desemprego e orientação para cadastro da Carteira de Trabalho digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade de vagas, que são ofertadas diariamente.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga, do CPA I e do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento vai das 10h às 18h.

