Sine Mato Grosso oferta 1.841 vagas de emprego

Redação

Mato Grosso oferta 1.841 vagas de emprego nesta semana. Aqueles que estão em busca de uma oportunidade de trabalho podem procurar os postos do Sistema Nacional de Empregos (Sine) espalhados pelo Estado. O Sine é vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Conforme o painel, em Cuiabá e Várzea Grande há 140 vagas disponíveis, sendo 135 para o público em geral e cinco vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Em Lucas do Rio Verde (332 km da capital) são 399 vagas de trabalho nas funções de agente de pesquisa, atendente balconista, barman, caseiro, eletricista e marceneiro.

No município de Sinop (478 km da capital) são 225 vagas nas áreas de ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de pintor, auxiliar administrativo e auxiliar de cozinha.

Já em Aripuanã (1202 km da Capital) são 204 oportunidades. Entre as vagas ofertadas estão: alimentador de linha de produção, carpinteiro, servente de obras e encanador industrial.

A coordenadora do Sine, Simone Koehler, explica que o trabalhador pode verificar a disponibilidade das vagas sem sair de casa, pelo portal empregabrasil.mt.gov.br .

“É preciso ter cadastro. Havendo uma vaga que se encaixe no seu perfil é necessário imprimir a carta para encaminhamentos e preparar-se adequadamente para o processo seletivo”, explicou.

Atendimento

Além da intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro-desemprego e orientação para cadastro da Carteira de Trabalho digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade de vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados em fazer parte do banco de dados, podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga, do CPA I e do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento vai das 10h às 18h.

PAINEL DE VAGAS 14.09.2020 Todas as Unidades SINE MT.pdf