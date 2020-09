Sine Estadual disponibiliza vagas de empregos

Redação

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc-MT), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), está participando da Semana Brasil em Cuiabá. A iniciativa criada pelo Governo Federal para estimular a economia é incentivada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) com ações que visam também a geração de empregos.

A coordenadora do Sine Estadual, Simone Kohler, explica que foram disponibilizadas oportunidades de trabalho no aplicativo da CDL, criado para a campanha. “A ação é mais uma forma de ampliar o acesso as oportunidades de emprego cadastradas no Sine. O empresário também pode procurar o órgão para divulgar oportunidades”, pontuou.

Para esta semana são oferecidas vagas de emprego para auxiliar de linha de produção, auxiliar administrativo, armador de ferro, atendendo e vendedor. Além disso, o aplicativo leva, gratuitamente, notícias e novidades do comércio, promoções, delivery, cursos, sorteios, entre outros serviços. O APP está disponível nas plataformas IOS e Android.

Sine Estadual

Além da intermediação da mão de obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro-desemprego e orientação para cadastro da Carteira de Trabalho digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade de vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados em fazer parte do banco de dados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga, do CPA I e do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento vai das 10h às 18h.

Semana Brasil

As ações da Semana Brasil são realizadas entre os dias 3 e 13 de setembro. O objetivo é unir todo o comércio e varejo do País para celebrar a retomada, com segurança, da economia e dos empregos. A iniciativa da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações é coordenada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).