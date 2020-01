Sine de Mato Grosso oferece 1.397 vagas de empregos nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) em Mato Grosso, vinculado à Secretaria de Estado e Assistência Social e Cidadania (Setasc), oferta 1.397 vagas de emprego nesta semana. As vagas estão distribuídas em 28 municípios onde há unidades do Sine.

Em Sapezal, localizado a 529 km de Cuiabá, são 511 oportunidades de emprego, com destaque para áreas de auxiliar de linha de produção, operador de máquina agrícola e motorista carreteiro. Para os trabalhadores de Lucas do Rio Verde, a 332 km da Capital, são mais 208 vagas de emprego, sendo 100 vagas para operador de processo de produção.

Em Confresa e Sinop, distantes a 1.165 km e 480 km de Cuiabá, estão sendo oferecidas 134 e 128 vagas, respectivamente. Já em Cuiabá e Várzea Grande, são 53 vagas de emprego para o público em geral para mecânico, auxiliar administrativo, vendedor, enfermeiro, entre outros. Nas duas cidades, para as pessoas com deficiência (PCD) somam mais 23 oportunidades.

A coordenadora de Apoio ao Trabalhador e de Gestão do Sistema Público de Emprego do Sine, Simone Koeller, explica que o trabalhador pode verificar a disponibilidade das vagas sem sair de casa, através do portal empregabrasil.mte.gov.br.

“É preciso fazer o cadastro. Havendo uma vaga que se encaixa no perfil, é preciso imprimir a carta de encaminhamentos e preparar-se adequadamente para o processo seletivo”.

O interessado também pode conferir as opções de emprego se deslocando-se até uma unidade do Sine. É preciso ter em mãos carteira de trabalho e documentos pessoais.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de –obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados em fazer parte do banco de dados, podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga, do CPA I e do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, é das 8h ás 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping é das 10h ás 18h.