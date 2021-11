O ex-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, Júlio César Sales Lima, requereu absolvição sumária na ação penal em que foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE) pela suspeita de corrupção em um processo de licitação realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) e Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER) durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa.

Atualmente, o processo, que é desdobramento da Operação Rota Final de autoria do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), está em fase preliminar, o que permite a defesa pedir a absolvição sumária com base na tese de que o Ministério Público não consegue comprovar crime algum em sua conduta. O pedido será julgado pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Ana Cristina Mendes.

“Qual é o crime que pratica uma presidente de uma entidade sindical que defende os interesses de seus filiados? Nenhum, desde que suas ações não possam configurar outras condutas típicas e, mais adiante iremos afastá-las”, diz um dos trechos formulado pela defesa na resposta à acusação.

A defesa de Júlio César Sales Lima ainda diz que, ainda que seja considerada procedente a tese de que o empresário Eder Pinheiro e seus funcionários façam parte de uma organização criminosa, a mesma estaria acobertada pela empresa Verde Transportes, que por sua vez é filiada regulamente ao sindicado do qual preside. Ainda é rebatida a acusação de que Júlio Lima ofereceu propina a um servidor público para suspender o processo de licitação, pois todas essas tratativas foram lideradas pelo empresário Eder Pinheiro.

Operação Rota Final

Trata-se de uma investigação iniciada pela Polícia Civil de Mato Grosso em 2018 para apuração dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação do setor de transporte coletivo rodoviário intermunicipal do estado culminou com uma ação penal proposta pelo Ministério Público e encaminhada à Justiça nesta semana, com a denúncia de 19 pessoas dentro da Operação Rota Final.

A investigação que começou na Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública deflagrou, ainda em 2018, a primeira fase da Operação Rota Final. Em meados de 2019, o inquérito foi encaminhado, com autorização do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público, onde foi dada sequência às investigações pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), com supervisão do Naco Criminal. A segunda fase da operação foi deflagrada em dezembro de 2020 e a terceira em maio deste ano.

O esquema criminoso revelado no inquérito policial reuniu 54 volumes de elementos de prova e foi presidido pelos delegados da Polícia Civil, Marcelo Martins Torhacs e Márcio Veras, que atuam no Gaeco.