Silval diz que Ministério Público sabia de extorsões e não fez nada

Divulgação

O ex-governador Silval Barbosa, afirmou durante depoimento nesta manhã de segunda-feira (2), na Câmara Municipal de Cuiabá, que o Ministério Público sabia de todos os tipos de extorsão por parte dos deputados, mas não fez nada.

Segundo Silval, ele chegou a sugerir ao chefe do Ministério Público do Estado, Paulo Prado, que se ele quisesse, ele filmaria as ações dos parlamentares, mas nada foi feito pelo procurador.

A sugestão de gravação não foi efetivada, mas Silval se reuniu, segundo o depoimento, por duas vezes e reclamou "da pressão e da extorsão que os deputados fazia para atrasar as obras da Copa do Mundo de 2014".

Por conta do 'faz de conta' do chefe do MP, Silval afirmou que teve que tocar as obras do jeito que todos sabem: pagando propina.

Ainda segundo o depoente, a propina era para evitar problemas e atrasos na Assembleia Legislativa, que incluíam a aprovação de crédito suplementar, do orçamento e de projetos.

A propina era paga em parcelas. Segundo o ex-governador foram 12 parcelas de R$ 50 mil, que davam R$ 600 mil para cada deputado que participava do esquema.