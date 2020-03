Silval Barbosa depõe na CPI do Paletó

Welington Sabino

Um mandado de segurança concedido pelo desembargador Paulo da Cunha, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a oitiva em sessão aberta do ex-governador Silval Barbosa na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI do Paletó), na Câmara Municipal de Cuiabá - MT. Silval já está no Legislativo Cuiabano onde será ouvido, pela 2ª vez, na CPI que investiga o atual prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), por fatos relativos ao período entre 2012 e 2013 quando ele era deputado estadual.

Pinheiro foi gravado por Silvio Cézar Corrêa Araújo, ex-chefe de gabinete de Silval, recebendo maços de dinheiro e guardando no paletó.

Em sua delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-governador afirmou que o dinheiro era propina que ele pagava a deputados em troca de apoio político na Assembleia Legislativa.

Na última sexta-feira, a juiz a Ana Cristina Mendes, da Sétima Vara Criminal concedeu um habeas corpus preventivo a Silval para que a oitiva ocorresse sem o acesso da imprensa e sem transmissão nas redes sociais da Câmara para preservar a imagem do ex-governador. No entanto, o presidente da CPI, vereador Marcelo Bussiki (PSB) recorreu ao TJ comandado de segurança é o desembargador Paulo da Cunha acolheu o pedido.

Nessa segunda oitiva o ex-governador deverá confirmar que o vídeo foi gravado por seu ex-chefe de gabinete e que o dinheiro era pagamento de propina que ele fazia aos deputados.

Silval Barbosa diz que tem compromisso de dizer a verdade e ratificar tudo que já disse anteriormente. E cita o anexo da delação homologado pelo STF. "No anexo conto como chegou a extorsão dos deputados na época", diz Silval citando a parte da delação que envolve Emanuel Pinheiro enquanto deputado.