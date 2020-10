Sete municípios de MT têm apenas um candidato a prefeito

Com apenas um candidato inscrito para o cargo, sete municípios de Mato Grosso já conhecem seus futuros prefeitos antes mesmo do dia da eleição, marcada para 15 de novembro. Tratam-se de Castanheira, Itanhangá, Marcelândia, Ponte Branca, Porto Alegre do Norte, Salto do Céu e União do Sul, onde os postulantes precisam de apenas um voto válido para serem eleitos. Na prática, portanto, o candidato precisa apenas votar em si mesmo. Em três cidades, os atuais prefeitos deverão ser reeleitos. É o caso de Itanhangá, que irá reeleger Edu Laudi (PL); em União do Sul, o prefeito Cláudio do Posto (MDB) será reconduzido ao cargo; e em Porto Alegre do Norte, Daniel Rosa do Lago (PDT) reassume a Prefeitura a partir de janeiro de 2021. Já em Castanheira, a prefeita Mabel de Fátima (PT), que está em seu segundo mandato, deverá passar a faixa para o colega de partido, Jakson de Oliveira, conhecido como Juninho. Em Marcelândia, o atual prefeito, Arnóbio Vieira de Andrade (PSD), deverá entregar a Prefeitura para Celso Luiz Padovani (DEM). Arnóbio havia sido reeleito em 2016 e, por isso, não pode disputar novamente a gestão do município. Em Ponte Branca, quem deve assumir a cadeira do prefeito Humberto Nogueira (PSDB) é o candidato do Podemos, Clenei Parreira da Silva. Por fim, em Salto do Céu, o prefeito Wemerson Adão Prata, o Merson (PP) – que atualmente encerra o seu segundo mandato – deverá passar a faixa para o professor Mauto Teixeira Espíndola (Solidariedade). Com exceção de Marcelândia, as cidades também têm em comum o baixo número de eleitores. Todas variam entre 1,9 mil e 5 mil. Já a primeira citada tem 8,8 mil eleitores aptos a votar.