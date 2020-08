Setasc entrega 500 testes para Covid-19

Redação

A comunidade quilombola Cruz Preta, localizada no município de Poconé (103 km de Cuiabá), recebeu 500 testes rápidos para Covid-19, nesta quinta-feira (27.08). A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) por meio da Secretaria de Direitos Humanos e demais parceiros.

Está é a segunda ação realizada em benefício da comunidade quilombola. As comunidades carentes, Mata Cavalo, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, e Chumbo, em Poconé, também receberam a mesma a iniciativa da Setasc.

A secretária adjunta de Direitos Humanos, Salete Morockoski enfatizou a importância da assistência promovida, devido as dificuldades de acesso ao tratamento e diagnóstico das comunidades.

“Sabemos das necessidades que esse público enfrenta para conseguir esses serviços. O nosso objetivo é trabalhar para que eles tenham seus direitos garantidos”, destacou.

A secretária de Assistência Social do município, Joelma Gomes, parabenizou a iniciativa que, segundo ela, reforça as ações que vem sendo desenvolvidas na região.

“Agradeço o cuidado que vocês estão tendo com o nosso município. Essa atenção especial será sempre reconhecida pela população poconeana”, ressaltou.

O presidente do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial (Cepir), Manoel Francisco da Silva, salientou o acompanhamento realizado pelo o Estado, em relação ao aumento do índice de infectados pela Covid-19 nas comunidades carentes.

“Percebemos através de pesquisas promovidas nos municípios, que Poconé é a cidade que mais tem comunidades quilombolas com pessoas infectadas pelo coronavírus, então buscamos parcerias para auxiliar na prevenção desta população”, disse o presidente do Cepir.

Os serviços de saúde foram disponibilizados aos moradores da região, na Creche Municipal Augusta Leite. De acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Emanuelly Campos, a ação contou com a presença de 13 profissionais cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, entre eles enfermeiros, médico, técnicos de enfermagem e bioquímico.

“Estamos fazendo os testes e avaliando com todo o cuidado quem tem o resultado positivo. Após o exame, estes, serão encaminhados para pegar o kit Covid que é disponibilizado gratuitamente na farmácia municipal, e em caso grave direcionados, ao hospital”, explicou.

Conforme Terezinha Queiroz, 51 anos, uma das beneficiadas, o sentimento foi de alívio ao receber o teste negativo. Para ela, o Governo do Estado tem cumprido o compromisso de amparar os mais necessitados. “Graças a Deus meu teste deu negativo. Agradeço a todos envolvidos pela preocupação com todos nós”, disse.

Por fazerem parte das pessoas que se enquadram no grupo de risco, o casal Licínio José Lopes e Regina Lúcia Silva, também comemorou o resultado dos testes. “Estou muito contente que eu e minha esposa fizemos os exames e deram negativos. Agradeço ao Governo, que trouxe esse benefício para nós”, comentou Licínio.

Além dos testes, foram doados 1500 máscaras e 500 garrafas com álcool em gel em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e o Sistema Prisional de Mato Grosso.