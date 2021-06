Sesp: investigação aponta atuação direta de empresário em crime

MidiaNews

O secretário de Estado de Segurança (Sesp), Alexandre Bustamante, reafirmou, na segunda-feira (21), a participação do empresário Luiz Miguel Melek, de 40 anos, no roubo a duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes (a 1.010 km de Cuiabá), no dia 4 deste mês.

Conforme informou a polícia, ele teria dado apoio à quadrilha. Luiz foi um dos quatro mortos em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) dois dias após o assalto, em uma região de mata do município. A família nega qualquer envolvimento com a quadrilha e afirma que ele estaria na região entregando óleo para um garimpo.

Segundo Bustamante, as investigações apontam para a participação direta do empresário no crime.

“A família está alegando que ele não estava envolvido, mas as investigações estão apontando a participação direta dele”, afirmou o secretário, em entrevista à Rádio Capital FM.

De acordo com o secretário, no roubo na modalidade “novo cangaço”, como foi realizado, os bandidos escolhem o local do crime após estudo e garantia de apoio de pessoas da região, tanto para cometerem o assalto quanto para garantirem a fuga, posteriormente.

“É uma modalidade que requer planejamento, apoio de pessoas da região. Tudo isso está sendo investigado e eu acredito muito na solução que a polícia vai dar para o caso”, disse.

Confronto

Os suspeitos foram mortos em confronto com uma equipe do Bope, que alegou ter reagido após ser surpreendida por disparos de arma de fogo durante buscas na mata. Com os bandidos foram encontradas roupas militares, armas e parte do dinheiro do roubo.

Nesta segunda, outros dois suspeitos de participação no assalto foram mortos em novo confronto com a polícia.

Ao todo, segundo a Sesp, 120 homens atuam nas barreiras montadas em Nova Bandeirantes e fazem o rastreamento da mata em busca dos criminosos.