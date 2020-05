Sesp abre processo seletivo para contratação de profissionais em MT

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) torna público edital de processo seletivo Nº 001/2020 para a contratação de profissionais de nível Superior para atuarem temporariamente no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Lucas do Rio Verde.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 7 e 8 de maio, por meio de formulário de requerimento que deve ser enviado para o e-mail: seletivosesp@sesp.mt.gov.br. O formulário e o edital podem ser acessados clicando AQUI.

Ao todo, quatro vagas serão disponibilizadas para reforçar o atendimento aos jovens que cumprem medidas socioeducativas no município. As vagas são para os cargos de Analista do Sistema Socioeducativo – perfil Assistente Social (1 vaga), perfil Educador Físico (1 vaga), perfil Enfermeiro (1 vaga) e perfil Psicólogo (1 vaga). A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e o salário é de R$ 4.675,92.

Após o período de inscrições, o processo seguirá para a análise de títulos e para a investigação social. No dia 14 de maio será divulgado o resultado preliminar pelo site da Sesp-MT: www.sesp.mt.gov.br. O dia 15 de maio será destinado para interposição de recursos e o resultado final será publicado até o dia 22 de maio, no Diário Oficial do Estado.