Sergio Moro entra de vez no tiroteio político após fim do motim de PMs

Divulgação

O fim do motim dos policiais militares do Ceará deu vez a um tiroteio de ofensas entre integrantes do governo federal e o ex-candidato à Presidência Ciro Gomes. Ao longo do dia desta segunda-feira (2/3), o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o irmão do senador Cid Gomes (PDT-CE) promoveram um bate-boca pelas redes sociais. Moro, que chegou a dizer que não havia “situação de absoluta desordem”, destacou a participação dos ministério da Justiça e da Defesa nas ações para debelar o movimento, que levou caos para as ruas do estado.

A troca de provocações começou quando o ministro respondeu a uma crítica feita por Ciro, que, por uma rede social, fez críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro e a Moro. “Aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo! Generais, aqui manda a lei”, escreveu. Moro rebateu afirmando que existe a tentativa de explorar politicamente o caso. “A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente, só atrapalha. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida”, escreveu o ministro.