Sérgio Camargo diz que tem apoio de Bolsonaro para ficar na Fundação Palmares

Divulgação

O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, disse que está “confirmadíssimo” na presidência do órgão com “respaldo” do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Marcelo Álvaro Antonio (Turismo). A mensagem vai no sentido contrário da intenção da nova secretária da Cultura, Regina Duarte, que teria a intenção de afastá-lo da função.

A Fundação Palmares é vinculada à Secretaria de Cultura, que, por sua vez, é ligada ao Ministério do Turismo. Ao citar Bolsonaro e Marcelo Álvaro, Camargo se diz sustentado por 2 chefes de Regina Duarte.

Nesta 3ª feira (3.mar.2020), Camargo visitou Bolsonaro no gabinete da Presidência da República. Em sua conta no Twitter, Bolsonaro registrou o momento.



Também na rede social, Camargo disse que fez o comunicado que fica para que não “restem dúvidas”.

Na ocasião do atrito, Regina ficou decepcionada com mudanças feitas por Camargo na diretoria da Fundação sem que ela tivesse sido consultada.

Um dia antes de tomar posse, Regina afastou 6 presidentes de órgãos da pasta. As demissões foram publicadas no DOU (Diário Oficial da União) desta 4ª feira (4.mar.2020). Eis a íntegra (60kb).