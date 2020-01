Senhora de 60 anos morre após cair de prédio na 206 Sul

Uma senhora de 60 anos, identificada como Diva Ferreira de Morais Prado, morreu na tarde deste domingo (12/1) ao cair do terceiro andar de um prédio, no Bloco E, da 206 Sul.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a queda ocorreu quando a senhora tentava lavar as janelas do apartamento. A vítima sofreu fraturas no fêmur direito e no pé esquerdo e morreu no local.