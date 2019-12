Senadora Selma Arruda receberá R$ 67 mil em salários após ser cassada

Divulgação

Cassada em 10 de dezembro pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a senadora Juíza Selma (Podemos-MT) continuará recebendo salário mensal de R$ 33,7 mil e benefícios do cargo pelo menos até fevereiro de 2020. Apesar de o TSE ter batido o martelo sobre o futuro da congressista, é necessário que a Mesa Diretora do Senado declare oficialmente a vacância do cargo. Como desde então a Mesa Diretora não se reuniu, isso só acontecerá a partir de fevereiro, quando acaba o recesso do Congresso que começa na próxima 2ª feira (23.dez.2019).

Conhecida como “Moro de Saia”, a senadora é acusada de ter praticado os crimes de caixa 2 e abuso de poder econômico durante a campanha para o Senado em 2018.

A decisão foi encaminhada pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, para Alcolumbre na 5ª feira (19.dez).

O líder do Podemos no Senado, Alvaro Dias (PR), pediu a Alcolumbre que a decisão seja adiada até o ano que vem. “Esse carro está em alta velocidade e tem uma instituição em jogo, que é o Senado”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo. O congressista cogita a possibilidade de pedir ao Conselho de Ética do Senado avalie a decisão da Justiça Eleitoral.

Além do salário mensal, a senadora gastou R$ 38,8 mil da cota parlamentar com aluguel de escritório político, hospedagem e passagens em novembro. Fora isso, as despesas com combustível, carro oficial e correspondência somaram R$ 1,2 mil no mês passado. Pelas informações disponibilizadas até este sábado (21.12) pelo Senado, os gastos em dezembro somam R$ 11,1 mil.

Entenda o caso

Em abril deste ano, o TRE-MT (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso) já havia decidido pela cassação do mandato de 8 anos da congressista. Ela recorreu ao TSE, última instância da Justiça Eleitoral, mas os ministros mantiveram o entendimento.

A senadora é acusada de omitir gastos de R$ 1,23 milhão na campanha eleitoral de 2018. Ela afirma que o dinheiro foi 1 empréstimo pessoal pego com seu 1º suplente, Gilberto Possamai (PSL), e que a verba não foi usada em campanha, mas na pré-campanha. Por isso, não havia sido declarada

Com a decisão, os suplentes de Selma, Gilberto Possamai e Clerie Fabiana (PSL), também perderam o mandato. A senadora ainda pode recorrer da decisão, mas o afastamento do cargo é imediato após a Mesa Diretora do Senado ser notificada da decisão.

O Tribunal também determinou a realização de novas eleições para ocupar a vaga no Senado. O pedido do 3º colocado na eleição, Carlos Fávaro (PSD), foi negado. O TRE-MT estima que o pleito para a vaga de Selma custará cerca de R$ 9 milhões aos cofres públicos.