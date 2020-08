Senador garante recandidatura de Emanuel e indica médico para vice em Cuiabá

Divulgação

A candidatura à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) já é garantida pela maioria de seus aliados. Prova disso é que nesta sexta-feira (28) o senador Wellington Fagundes (PL) declarou que o emedebista é “candidatíssimo” a um novo mandato.

Segundo o liberal, Emanuel já possui um arco de aliança rígido para disputar o pleito de novembro. “Eu conversei com Emanuel e ele é candidatadíssimo. Ele está agora buscando convergir para formar uma chapa. Ontem nós tivemos uma reunião em Brasília e estamos avançando bem nas conversas”, disparou.

Emanuel está em Brasília (DF) há um semana em busca de recursos para capital. No entanto, também tem se reunido com lideranças políticas do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e de outras legendas para articular sua recandidatura.

Na capital federal, o gestor cuiabano já recebeu o apoio do deputado federal Baleia Rossi (SP), que é presidente nacional do MDB e do senador Eduardo Gomes, líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Os parlamentares inclusive gravaram vídeos e fizeram um apelo paralelo para que o chefe do Executivo fosse candidato à reeleição da capital.

Apesar de não ter confirmado publicamente seu nome na eleição municipal, o prefeito cuiabano tem caminhado para isso. Segundo ele, 11 partidos o apoiam no projeto de reeleição a Prefeitura de Cuiabá.

Entre eles estão o PTB, PL, PP e outras legendas de menor porte. Diante do atual cenário que vem se desenhado para o pleito, Fagundes lembrou que o grande arco de aliança que elegeu o prefeito em 2016, também ajudou para que ele alavancasse uma boa gestão em Cuiabá. “O Emanuel está fazendo uma excelente administração porque teve o apoio de muitos, inclusive do PL. Ele compreendeu e entende a importância do nosso partido, até mesmo porque nós ajudamos a eleição dele”, complementou.

No fim, Fagundes ainda não descartou a possibilidade do ex-deputado federal e médico José Augusto da Silva Curvo (PL), mais conhecido como Tampinha, feche a composição como vice de Emanuel. Curvo se reuniu com o prefeito e o próprio o convidou, dizendo que ele seria um bom nome para compor seu projeto de candidatura. “O PL pode ter uma chapa de prefeito e podemos também indicar. Isso será decidido nas convenções”, concluiu.