Senador de GO detona Jaime

Divulgação

O jornalista e senador da República, Jorge Kajuru (Cidadania-GO), criticou nas redes sociais seu colega no Senado, Jayme Campos (DEM-MT). Num post no Facebook do último dia 2 de fevereiro, Kajuru contou que comentou na tribuna da Casa uma reportagem do jornal paulista O Estado de São Paulo que dizia que, para garantir a eleição a presidência de seus indicados na Câmara dos Deputados e no Senado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “liberou” emendas de R$ 3 bilhões que teriam sido distribuídas a 246 deputados federais e 35 senadores.

Jayme Campos não gostou do comentário e chegou até mesmo a pedir uma investigação contra o colega no Conselho de Ética do Senado. Kajuru, então, questionou Jayme Campos no Facebook indagando se ele não iria pedir as provas, que embasaram a reportagem, para o jornal O Estado de São Paulo – que poderiam dar lastro, inclusive, a investigações contra os senadores que teriam recebido as emendas.

Chamando seu colega no Senado de “bajulador”, Jorge Kajuru declarou que não sofre nenhuma investigação, diferentemente de Jayme Campos, que na avaliação do senador de Goiás possui uma “capivara dolorosa”. No mesmo posto, Kajuru publicou uma série de print screens de reportagens sobre indícios de corrupção, e ações judiciais que tem como alvos não só Jayme Campos, mas também sua família.