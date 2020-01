Senado pode mudar regra e reeleger Alcolumbre, diz Nelsinho Trad

Cézar Camilo/Poder360 - 22.jan.2019

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), disse que é possível fazer uma releitura das regras atuais para reeleger o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Trad é o entrevistado do Poder em Foco deste domingo (26.jan.2020). A entrevista foi gravada na última 4ª feira, 22 de janeiro de 2020. O programa vai ao ar à meia noite no SBT, depois do Programa Silvio Santos.

O artigo 59 do Regimento Interno do Senado veda a possibilidade de os membros da Mesa Diretora da Casa serem reconduzidos aos cargos no “período imediatamente subsequente” ao que foram eleitos.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumiu o cargo depois da cassação de Eduardo Cunha em 2016. Para seguir na cadeira até o fim da legislatura venceu questionamento sobre a recondução em 2017 e foi reeleito. Em 2019, no começo de uma nova legislatura –quando a recondução é permitida–, ele foi alçado ao posto novamente.

No passado, já houve casos bem e mal sucedidos na tentativa de emplacar uma reeleição seja na Câmara ou no Senado. Trad revela que, se esse for o caminho de Alcolumbre, o amapaense tem nele 1 apoiador.

QUEM É NELSINHO TRAD?

Filho do ex-deputado pelo Mato Grosso do Sul Nelson Trad, o agora senador que carrega o mesmo nome nasceu em Campo Grande (MS), tem 58 anos e é formado em medicina (especializado em urologia) pela Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro. Na política, ficou conhecido como “Nelsinho” e adotou essa designação como seu nome para estar nas urnas eletrônicas.

Enquanto o pai foi vice-prefeito da capital do Estado, o filho conseguiu ser o titular do cargo de 2004 a 2012. Ele também já havia sido eleito duas vezes vereador e uma vez deputado estadual. Em 2018, chegou pela 1ª vez ao Senado com 424.085 votos, onde preside a comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

PODER EM FOCO

O programa semanal, exibido aos domingos, sempre no fim da noite, é uma parceria editorial entre SBT e Poder360. O quadro reestreou em 6 de outubro de 2019, em novo cenário, produzido e exibido diretamente dos estúdios do SBT em Brasília.

Além da transmissão nacional em TV aberta, a atração pode ser vista no canal do YouTube do Poder360 e nas plataformas digitais do SBT Online.

Todas as entrevistas estão aqui nesta página especial do Poder em Foco. Eis todos os outros entrevistados até agora, em ordem cronológica: