Sem máscara, Bolsonaro cumprimenta apoiadores em passeio de moto em São Paulo

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), começou o passeio de moto na manhã deste sábado (12.jun.2021) em São Paulo. Ele provocou aglomeração e cumprimentou apoiadores sem máscara.

Bolsonaro e os apoiadores sairão do Sambódromo até o Obelisco do Ibirapuera. O trajeto terá 100 km, aproximadamente. A motociata é conhecida como “Acelera para Cristo”. O presidente convidou apoiadores a participarem. Em vídeo publicado no canal Tubal do Vale, ele disse que estará na marcha, “em defesa da nossa liberdade, da nossa democracia e em conscientização dos nossos direitos”.

Durante a transmissão, disse que a motociata também é pela liberdade da população. Ele é crítico das medidas dos Estados de distanciamento social que, segundo já defendeu, provocou desemprego.

VEJA IMAGENS

PASSEIO DE MOTO

Na 3ª feira (12.jun.2021), Bolsonaro disse que a previsão era de 100 mil motos. A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou, em vídeo no YouTube, que o livro Guinness Book estava “de olho” no ato, que poderia ser o maior da história.

Em 22 de maio, Bolsonaro também passeou de moto no Rio de Janeiro e provocou aglomeração. Personalidades brasileiras, apresentadores de TV, advogados e artistas criticaram o presidente. Até 6ª feira (11.jun.2021), o Ministério da Saúde contabilizou 484.235 mortes para a covid-19.

Mais cedo, às 8h, o presidente participou da cerimônia de entrega da boina garança (vermelha) aos novos alunos do Colégio Militar de São Paulo. Houve a incorporação de 82 novos alunos ao Exército. Assista (32min):