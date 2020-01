Seduc suspende solicitação de matrículas para creches que seria nesta terça-feira (14)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc/MT), por solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE), mediante o ofício nº. 004/2020-8PJC – Ref.: SIMP nº. 000007-002/2020, informa que fica suspensa, temporariamente, a solicitação de matrícula web das unidades da educação infantil, designada para esta terça-feira (14.01), conforme Portaria nº. 794/2019/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 27665 de 08/01/2020, nas creches estaduais Maria Eunice Duarte Barros e Nasla Joaquim Aschar, até posterior deliberação.

Solicitamos aos pais e/ou responsáveis que fiquem atentos as informações que serão divulgadas pelo site da Seduc e demais veículos de comunicação com a nova data das matrículas para as duas unidades escolares.