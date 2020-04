Secretário critica prefeitos que reabriram comércio e diz que relaxamento em VG vai prejudicar Cuiabá

Desde a semana passada, algumas cidade de Mato Grosso resolveram liberar o funcionamento de parte do comércio, com a justificativa de melhora na economia municipal. Em algumas, até academias reabriram

Em Chapada dos Guimarães (distante 65k de Cuiabá), a prefeita Thelma de Oliveira (PSDB) decretou o funcionamento dos bares, lanchonetes e restaurantes do município. Segundo ela, se os estabelecimentos ficassem fechados por mais uma semana causariam grandes demissões na cidade e pelo menos 200 funcionários seriam demitidos.

Antes disso, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e Sinop também decretaram a volta do comércio e com isso também aumenta o número de pessoas nas ruas dessas cidades. O secretário de Saúde Gilberto Figueiredo lamentou a decisão das prefeituras e disse que se não fosse necessário o isolamento social, nenhuma medida teria sido imposta.

No entanto, as prefeituras pensando na economia vão sofrer com o aumento de casos de novo coronavírus, pois ele se prolifera em locais com grandes aglomerações e contanto entre as pessoas.

"As consequencias serão desconfortáveis. Essas cidades que liberaram o comércio tem os maiores casos de Covid-19. Por aqui, estamos falando da grande Cuiabá. Aqui só se divide pela ponte. O centro de Cuiabá está mais próximo do centro de Várzea Grande do que do o bairro Pedra 90. O trânsito dessas duas cidades praticamente compromete as medidas estabelecidas pela cidade de Cuiabá. Abrir o comércio não é o ideal e nem o confortável. Isso vale para as outras cidades também", comentou o secretário.

Além de todas essas consequências, Figueiredo ainda lembra que o epicentro da pandemia está localizado na região metropolitana. "A maioria dos casos estão centralizados aqui. E nem estamos preparados para o pico da pandemia. As unidades hospitalares correm contra o relógio para buscar todo tipo de infraestrutura".

O secretário ainda finaliza dizendo que o grupo de estatística já elaborou estudos afirmando que os casos vão aumentar devido a liberação do comércio e a volta do povo para as ruas.

"Os números são claros e as pessoas precisam entender que o idela e o certo é ficar em casa. Eu vejo com preocupação essas decisões que estão sendo tomadas. Deus queira que não, mas poderemos experimentar um crescimento de casos. Os dados afirmam isso, justamento por conta da flexibilização. Muitas mortes teremos, mas tem gente que ainda não acredita", concluiu.