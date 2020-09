Seciteci entrega diplomas para formados no curso

Redação

“O curso foi um sonho realizado, mais uma qualificação que certamente vai me ajudar a aumentar minha renda familiar e claro, vou poder ajudar as pessoas através do meu trabalho. Então foi muito importante pra mim este curso, mais uma vitória”, disse Ana Guralh, de 60 anos, ao receber o diploma de conclusão do curso técnico de Guia de Turismo, ofertado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci).

Além de Ana, outros 32 alunos receberam o certificado de conclusão do curso, na tarde desta quarta-feira (23) no Distrito de Vila Bom Jardim, em Nobres. A ação vai fomentar o turismo na região e garantir melhores prestadores de serviço ao público.

“Para nós hoje é realmente um marco importante que vai transformar a realidade da nossa região, pois somos os primeiros guias com capacitação na área”, falou o aluno Braz Barbosa dos Santos, ao receber o certificado.

Pelo menos 60 pessoas atuam nesta área na região de Nobres, considerada uma das mais importantes para o turismo mato-grossense, porém somente estes 33 que estão aptos a atuar como guias turísticos.

O secretário da Seciteci, Nilton Borgato, reforça o compromisso de garantir a capacitação profissional de acordo com as necessidades de cada região.

"Sabemos o potencial turístico desta região, e atuamos para ofertar cursos voltados a realidade local, no intuito de fomentar o turismo, garantir a qualidade de vida destes novos profissionais, e também para que o turista se sinta seguro com o serviço prestado", ressaltou o gestor.

A cerimônia contou com a participação do deputado estadual Faissal Calil, do secretário de Turismo de Nobres, Daniel Martins e da presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de MT (Singtur-MT), Suzy Miranda, que na ocasião pontuou a importância deste certificado para os profissionais.

"Agora, eles realmente estão aptos a atuar e poderão se cadastrar no Ministério do Turismo, para poderem trabalhar devidamente regulamentados no setor”, falou.

O curso teve duração de 24 meses, foi coordenado pela Escola Técnica Estadual (ETE) de Diamantino e ministrado na Escola Municipal Marechal Candido Rondon, em Vila Bom Jardim.