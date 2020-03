Saúde diz que não vai a residências fazer teste para coronavírus

No entanto, alertou para que as pessoas que estão em casa não atendam ninguém que diz ser da Vigilância Sanitária. Caso isso ocorra, a orientação é acionar a Polícia imediatamente e comunicar nas portarias, quando se tratar de condomínios residenciais. Segundo a SES, visitas a domicílios são realizadas pela Secretária de Saúde Municipal.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Pasta de Cuiabá, mas até o fechamento desta matéria não obteve um retorno a respeito das denúncias. A Secretaria de Saúde alertou ainda para buscar informações sobre a doença por meio de fontes oficiais, como o site do Governo ou da SES.

“A fim de manter a população informada, o Governo do Estado, por meio da SES, realiza, de segunda a sexta-feira às 17h, uma live com o secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo esclarecendo as informações acerca do coronavírus; concomitante a isso é disponibilizado no site da SES uma Nota Informativa com os dados atualizados do COVID-19”, diz trecho da nota.

Confira a nota da SES na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde não dispõe em sua estrutura de agentes de saúde que realizam visitas domiciliares. Normalmente, a visita domiciliar é realizada pelas Secretarias Municipais de Saúde por meio do Programa Saúde da Família.

A SES-MT alerta que o exame para teste de coronavírus é realizado pelo Laboratório Central do Estado de Mato Grosso (Lacen) em uma unidade de saúde e não à domicílio.

Diante disso, a SES-MT orienta a população a buscar por informações sobre o coronavírus no Estado em fontes oficiais como o site do Governo do Estado http://www.mt.gov.br/ ou da SES http://www.saude.mt.gov.br/.

