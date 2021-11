Portas abertas do Palácio Paiaguas para Stopa

Na primeira entrevista coletiva, após o prefeito em exercício José Roberto Stopa (PV) está no comando de Cuiabá, o governador Mauro Mendes (DEM) deixou claro que as portas do Palácio Paiaguás estão abertas para o gestor.

Mauro evidenciou a satisfação de ter um ex-secretário à frente da Prefeitura de Cuiabá. Stopa foi secretário de Mendes durante o mandato de prefeito da Capital, assim, pelo menos tem confiança.

E não é a que a boa relação tem gerado já uma certa ciumeira ente os mais chegados do prefeito afastado, Emanuel Pinheiro (MDB).