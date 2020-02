Sargento da PM suspeito de executar empresário se entrega um dia após crime

Lucas do Rio Verde / MT

Divulgação

O sargento da Políca Militar, suspeito do homicídio de um dos pioneiros de Lucas do Rio Verde (a 248 km de Cuiabá), o empresário Pedro Pegorini, no fim da tarde de ontem (25), em uma chácara localizada na região de Tapurah (a 414 km da Capital), se apresentou na delegacia e está à disposição da Justiça. Conforme a PM, o militar cometeu o crime durante a folga.

A Polícia Civil investiga se uma discussão entre a vítima e o suspeito teria motivado o homicídio. Outros três amigos de Pedro estariam na chacará no momento dos disparos. O caseiro da propriedade foi quem acionou os policiais. Na ligação, ele teria afirmado que o patrão discutiu com "um amigo".

De acordo com a Polícia Militar, o sargento deve responder por homicídio na Justiça comum e, paralelamento, a outro procedimento na esfera militar. O 13º Batalhão da PM de Lucas do Rio Verde, ao qual a unidade de Tapura está vinculada administrativamente e operacionalmente, adotou medidas legais relacionadas ao crime.

Apoio das unidades das políciais técnica e civil, diligências com o objetivo de prender o militar e documentação necessária para embasar o procedimento investigatório pela Corregedoria da PM foram algumas das ações realizadas até o momento. A PM também ressaltou que a preservação da cena do crime foi realizada.

Uma médica constatou a morte ainda no local após os policiais encontrarem o corpo de Pedro. O caseiro ainda informou que o sargento e o empresário estava bebendo juntos durante a tarde. O militar teria fugido da chacará após os disparos.

O corpo foi encaminhado o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia. Pedro foi o fundador da funerária Nossa Senhora de Fátima, a primeira de Lucas do Rio Verde.