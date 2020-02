Saad explica que denúncia de ameaça de assassinato é fator para cassação de Abílio

Foto: Rogério Florentino Pereira/ OD

“Só de ele acusar outros vereadores de assassinato, isso já é muito grave”. Essa foi uma das justificativas do vereador Ricardo Saad (PSDB), em votar favorável ao processo de cassação do vereador Abílio Brunini (PSC). O tucano foi o relator das 43 páginas do documento que sugere a perda de mandato. O texto foi foi acatado por unanimidade pela Comissão de Ética.



A questão da ameaça de assassinato foi levantada por Saad após em uma das aparições de Abílio na internet, dessa vez ao lado do vereador Diego Guimarães (Progressistas). A situação foi amplamente divulgada no documento da Comissão.



“Abílio fez uma live no Facebook, juntamente com Diego Guimarães, para dizer que os vereadores Adevair Cabral, Renivaldo Nascimento, Chico 2000 e Juca do Guaraná teriam o ameaçado de morte”, diz um dos trechos, lido por Saad.



“O relatório é uma sequência de fatores. O vereador Abílio afrontou. Basta olhar o relatório. Aqui mostra detalhadamente o que ele fez. Então, ele como agente público tinha que se cuidar. Não somos pessoas comuns. Por ser vereador, estamos sujeitos a quebra de decoro. O pior de tudo isso aqui é ele falar que foi ameaçado de morte por quatro vereadores. Só isso já chega para tudo isso”, disse Saad após a votação que terminou em 3x0 pela cassação de Social Cristão.



Saad ainda disse que tentou por várias vezes avisar Abílio que essa conduta dele não terminaria bem. “Conheço Abílio, to sempre com ele. Tentei orientar ele várias vezes sobre a conduta dele, mas agora já foi. É um cara novo e que agora vai ter que construir para votação que vai acontecer no plenário. Quantas vezes vocês já viram ele dentro do plenário afrontar todo mundo? Eu não estou feliz não, mas eu fiz minha parte”, concluiu o vereador tucano.



Agora, conforme o rito do regimento interno, o relatório da Comissão, que foi unânime em pedir a cassação de Abílio segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e após aprovação vai a plenário para votação dos parlamentares. Na história da Câmara Municipal de Cuiabá apenas Luthero Ponce e Ralf Leite foram cassados por quebra de decoro parlamentar.